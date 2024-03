Ägypten spielt in dieser Frage eine Schlüsselrolle. Von dort machen sich viele Menschen auf, um über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Der Krieg in Gaza könnte außerdem viele weitere Menschen in die Flucht treiben. Ägypten, so die Idee, soll die Fluchtrouten kontrollieren und viele Menschen bei sich aufnehmen. An dem Deal gibt es aber heftige Kritik, denn die Menschenrechtslage ist dort sehr schwierig. Josef Kelnberger, SZ-Korrespondent in Brüssel, sieht die EU bei dem Deal in einer schwierigen Position. Er sagt: Dass in Ägypten Menschenrechte eingehalten werden, kann die EU eigentlich nicht garantieren.

Weitere Nachrichten: Krieg in Gaza, Wahlen in Russland

Zum Weiterlesen und -hören

Hier finden Sie den Text über den Fußballtrainer Christian Streich.

Moderation: Leopold Zaak

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches Audiomaterial über: Kicker

