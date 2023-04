Von Johannes Korsche

US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, wieder zu kandidieren. Damit hat er den Wahlkampf in den USA eröffnet. Und irgendwie ist es ja so wie beim letzten Mal schon, eine andere Frage überschattet das fast ein bisschen: Wird wirklich wieder Donald Trump für die Republikaner antreten? Und wird der Wahlkampf dann wieder so schmutzig wie beim letzten Mal?

"Auf dem Papier ist es eine ganz hervorragende Bilanz", sagt die deutsch-amerikanische Politologin Cathryn Clüver Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung über Joe Bidens Präsidentschaft. Trotzdem plagen ihn schlechte Beliebtheitswerte in der Bevölkerung.

Und auch nach Bidens Ankündigung bleibt der Eindruck: "Donald Trump überstrahlt alles." Biden gegen Trump: "Es könnte auf den Kampf der alten, weißen Männer um das Weiße Haus hinauslaufen." Trump sei wichtig für die Republikanische Partei, weil "er es geschafft hat, neue Wähler für die Republikanische Partei zu akquirieren". Inhaltlich sei auch nicht viel Neues zu erwarten: "Es ist in vielerlei Hinsicht die altbekannte Donald-Trump-Platte."

Sein schärfster Konkurrent in der Republikanischen Partei ist Ron DeSantis, Gouverneur in Florida. "Im Grunde schon ein Erbe des politischen Gedankenguts von Donald Trump." DeSantis ist "parteipolitisch beziehungsweise programmatisch fast noch rechter einzuordnen als Donald Trump." Sein größtes Argument als Gouverneur ist aber: "Er kann sagen: Trump redet darüber, ich kann es durchsetzen."

Clüver Ashbrook ist sich sicher: "Das wird ein gigantisch teurer und dreckiger Wahlkampf." Und: "Wenn die Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump steht, dann zieht Joe Biden auch 2024 wieder ins Weiße Haus ein." Sollten die Republikaner "einen jüngeren Kandidaten oder eine jüngere Kandidatin ins Rennen schicken, dann wird es weit schwerer werden für Joe Biden."

