Wenn der Tag kommt, der alles verändert, ist Janis vorbereitet. Dann packt sie ihren Fluchtrucksack und fährt in den Wald, bloß weg von anderen Menschen. In einer Krise ist jeder auf sich allein gestellt, glaubt sie. Viele in Deutschland denken wie Janis. Sie legen Vorräte für den Notfall an und tauschen im Internet Survival-Tipps. Vor was fürchten sie sich?