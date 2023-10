Am Sonntagmorgen meldete die finnische Firma Gasgrid einen ungewöhnlichen Druckabfall in der Gaspipeline zwischen Finnland und Estland. Um zwei Uhr morgens war in der Unternehmenszentrale und beim estnischen Gasnetzbetreiber Elering Alarm ausgelöst worden, weil die Überwachungsanzeige Unregelmäßigkeiten in der Leitung entdeckt hatte. Daraufhin wurden die zentralen Ventile der 77 Kilometer langen Pipeline geschlossen, sodass kein Gas entweichen konnte. "Finnlands Gasversorgung ist gesichert", hieß es in der kurzen Unternehmensmitteilung, "Gasgrid Finnland untersucht den Vorfall".

Dann war nichts mehr zu hören - die Kriminalpolizei schickte Boote aus, gab aber keine Meldung heraus - bis am Dienstagnachmittag das finnische Präsidialamt eine Meldung verschickte, die das ganze Land aufrüttelte: Es sei wahrscheinlich, dass die Beschädigung an Balticconector - so der Name der Pipeline - sowie an einem großen Datenkabel, das neben der Pipeline entlangführt, auf "externe Aktivitäten" zurückzuführen sei: "Es ist wahrscheinlich, dass es bei den Schäden an der Gaspipeline und dem Kommunikationskabel um Mitwirkung von Dritten handelt." Die genaue Ursache sei unklar, Finnland setze seine gemeinsame Untersuchung mit den estnischen Behörden fort.

Stoltenberg sichert Unterstützung der Nato zu

Die Nachricht aus Finnland kommt fast genau ein Jahr nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines auf dem Grund der Ostsee; trotz monatelanger Ermittlungen in mehreren Staaten konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, wer hinter der damaligen Sabotage steckt. Die 2020 eröffnete Erdgaspipeline Balticconector verläuft zwischen dem finnischen Inkoo und Paldiski in Estland durch die Ostsee und kreuzt die Nord-Stream-Leitungen.

Der finnische Ministerpräsident Sauli Niinistö sagte zu dem nun entdeckten Schaden in einer Ansprache im finnischen Fernsehen, das Land sei im Austausch mit seinen "Alliierten und Partnern", er selbst habe mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Stoltenberg schrieb danach auf dem Nachrichtendienst X, ehemals Twitter: "Die Nato steht bereit, die betroffenen Alliierten zu unterstützen". Auch der schwedische Außenminister Tobias Billström sagte dem Nachbarland sofort Hilfe zu.

Die finnische Tageszeitung Iltalehti schreibt, laut Quellen im Sicherheitsapparat vermuteten sowohl die Regierung als auch das Militär Russland hinter dem Leck. Iltalehti berichtet außerdem, dass sich Mitte September in der Nähe der Pipeline die russische Sibiryakov aufgehalten habe, ein ozeanografisches Forschungsschiff, das laut BBC vor den Anschlägen auf Nord Stream auch in der Nähe dieser Pipelines gesichtet worden war. Die deutschen Ermittler verfolgen im Fall Nord Stream allerdings stattdessen Spuren, die bisher in Richtung Ukraine weisen.

Eine Sprengung? Erschütterungen wurden jedenfalls nicht festgestellt

Laut finnischen und estnischen Seismologen wurde zum Zeitpunkt des Druckabfalls in der Nacht zum Sonntag jedenfalls keine seismischen Aktivität festgestellt. Als im September 2022 die beiden Nord-Stream-Pipelines zwischen Dänemark, Schweden und Deutschland durch Explosionen beschädigt wurden, schlugen seismische Messinstrumente aus. Finnlands Präsident Sauli Niinistö äußerte sich weder in einer Pressekonferenz noch in einem Interview mit der Tageszeitung Helsingin Sanomat zur Urheberschaft. Auf die Frage, ob er Russland hinter dem Anschlag vermute, sagte er: "Jetzt wollen wir zunächst herausfinden, wie es zu diesen Schäden kam."

Premierminister Petteri Orpo betonte in einer kurzen Pressekonferenz, Finnlands Versorgungssicherheit sei gewährleistet, aber man habe "die allgemeine Bereitschaft erhöht". Das Leck liege auf dem Gebiet der finnischen Wirtschaftszone, wohingegen das Datenkabel auf estnischem Gebiet beschädigt worden sei. Estlands Präsident Alar Karis sprach von "sehr beunruhigenden Nachrichten".