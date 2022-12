Von Annette Zoch

Kardinal Konrad Krajewski, der Päpstliche Sozialbeauftragte, wird Weihnachten in diesem Jahr in der Ukraine verbringen - im Auftrag des Papstes. Krajewski bringt Stromgeneratoren, Thermokleidung und andere Hilfsgüter mit, es ist sein fünfter Besuch im Land seit Ausbruch des Krieges. Franziskus selbst war bislang noch nicht in der Ukraine, obwohl er eingeladen ist und gerne gefahren wäre. "Aber ich entschied: Wenn ich reise, geht es nach Moskau und Kiew, also beide Orte, nicht nur an einen", sagte Franziskus jüngst der US-Jesuiten-Zeitschrift America Magazine. Moskau aber will den Pontifex nicht empfangen - und so wird wohl auch die Ukraine weiter auf einen Solidaritätsbesuch warten müssen.

Ist das klug? Positioniert sich Franziskus deutlich genug im Krieg Russlands gegen die Ukraine? Seit Beginn des Krieges wird auch über die vatikanische Außendiplomatie diskutiert. Zwar begab sich Franziskus selbst - höchst ungewöhnlich - einen Tag nach der Invasion in die Russische Botschaft beim Heiligen Stuhl und bat seither auch mehrmals in Moskau darum, eingeladen zu werden.

Zugleich ließ es der Heilige Stuhl aber zu, dass der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. ein Videotelefonat mit Franziskus zu seinen Gunsten instrumentalisierte. Klare öffentliche Worte in Richtung Putin ließ Franziskus lange vermissen. Beim Treffen der Weltreligionen in Kasachstan im September küsste der Pontifex gar das Enkolpion - ein Würdezeichen orthodoxer Kleriker - des Außenamtschefs der russisch-orthodoxen Kirche.

Die Zurückhaltung des Papstes steht in der Tradition früherer Päpste

Doch nicht nur solche Bilder irritieren, sondern auch manche Worte des Papstes. Dem Corriere della Sera sagte er Anfang Mai, womöglich habe "das Bellen der Nato vor Russlands Tür" zum Krieg beigetragen. Im August bezeichnete Franziskus in einer Generalaudienz die bei einem Autobombenanschlag in Moskau ermordete Darja Dugina, eine entschiedene Kriegsbefürworterin und Tochter des russischen Rechtsnationalisten Alexander Dugin, als "armes Mädchen" und sprach von den unschuldigen Opfern des Krieges. Die Ukraine bestellte daraufhin den Papstbotschafter ein und protestierte förmlich. Die Haltung des Papstes im Ukraine-Konflikt soll auch schon zur Intervention eines bedeutenden Nato-Mitglieds in Rom geführt haben.

Viele werfen dem Papst zu viel Sanftmut gegenüber dem Aggressor Putin vor. Der Augsburger Kirchenhistoriker und Experte für die Außenpolitik des Vatikans, Jörg Ernesti, sieht die Zurückhaltung des Papstes dagegen in der Tradition vieler früherer Päpste. Überparteilichkeit und Friedensvermittlung seien seit 150 Jahren Grundprinzipien vatikanischer Außenpolitik, so der Professor. Er verweist auf den obersten Diplomaten des Heiligen Stuhls, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. "Wenn Franziskus sich einen solchen Mann an die Seite stellt, dann kann man nicht sagen, dass er damit bricht."

Kritik an der Außenpolitik des Heiligen Stuhls sei zudem nicht neu. Vorwürfe habe es zum Beispiel von den USA schon 1967 gegeben, "als man im Vietnamkrieg nicht vorbehaltlos an der Seite der Amerikaner stand". Papst Paul VI. habe nicht nur die Sowjets und Nordvietnamesen kritisiert, sondern hinter den Kulissen auch die Amerikaner. Auch Johannes Paul II. habe im Kalten Krieg nicht kompromisslos den Kapitalismus bejaht.

Franziskus ist der erste Jesuit im Papstamt - und handelt auch so

Doch speziell beim Argentinier Jorge Maria Bergoglio verweisen Kritiker seiner Ukraine-Politik auf die Biografie des früheren Erzbischofs von Buenos Aires. Manche sehen eine antiamerikanische Prägung. Diesen Vorwurf lässt Ernesti so nicht stehen. Aber Franziskus "ist doch geprägt durch den politischen und kirchlichen Diskurs in Lateinamerika". Er habe - anders als Joseph Ratzinger und Karol Wojtyla - eine positive Grundeinstellung zur Theologie der Befreiung, einer in Lateinamerika entstandenen Theologie, die ihre Stimme für die Armen erheben und für deren Befreiung aus Unterdrückung kämpfen wollte.

Die Befreiungstheologie entstand im Kalten Krieg, in den 1960er- und 70er-Jahren, als Reaktion auf die Lage der Armen in lateinamerikanischen Militärdiktaturen. Von den Machthabern, aber auch von Kirchenhierarchen, wurden Befreiungstheologen häufig als Marxisten bezeichnet und scharf verfolgt. Franziskus sei sicher kein radikaler Befreiungstheologe, sagt Ernesti: "Aber er ist durch diese Richtung geprägt worden. Antiamerikanisch ist er nicht, er ist südamerikanisch."

Vor allem aber ist Franziskus der erste Jesuit im Papstamt - und agiert auch so: "In der jesuitischen Lehrtradition wird nicht einfach nur eine fertige Wahrheit präsentiert", sagt Ernesti. "Sondern es wird gleich auch die Gegenposition mitbedacht, es wird etwas prononciert herausgestellt und so eine Diskussion in Gang gebracht."

Auch Franziskus selbst wehrt sich gegen Kritik: "Warum ich Putin nicht nenne? Weil es nicht nötig ist", sagte der Papst dem America Magazine. Russland sei natürlich das Land, das die Invasion betreibe, so der 86-Jährige. "Manchmal versuche ich, nicht zu spezifizieren, um niemanden zu beleidigen, und verurteile lieber allgemein, obwohl es bekannt ist, wen ich verurteile."

Konsequent positioniert sich Franziskus außerdem an der Seite des ukrainischen Volkes - vor zwei Wochen beim Gebet an der Mariensäule nahe der Spanischen Treppe in Rom reagierte er außergewöhnlich emotional: Mitten im Gebet an die Muttergottes musste er weinend unterbrechen. "Ich hätte dir heute gerne den Dank des ukrainischen Volkes für den Frieden überbringen wollen, um den wir den Herrn schon lange bitten", sprach er schließlich nach einigen Augenblicken. "Stattdessen muss ich dir wieder das Flehen bringen der Kinder, der alten Menschen, der Väter und Mütter, der jungen Menschen dieses gequälten Landes."

In einem emotionalen Brief wandte er sich an die Ukrainer, geißelte darin Terror, Aggression und Folter und schrieb: "Euer Schmerz ist mein Schmerz." Zu Weihnachten, sagte Franziskus, wünsche er sich Frieden für die Ukraine. "Nach meiner Beobachtung hat er zuletzt verbal deutlich draufgelegt, was die Verurteilung des Krieges angeht. Da lassen seine jüngsten Äußerungen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig", sagt Kirchenhistoriker Ernesti und fragt, ob der Papst nicht das Dogma der vatikanischen Außenpolitik, die Überparteilichkeit, längst aufgegeben habe. "Wird Franziskus in dem Konflikt wirklich noch als überparteiliche Instanz wahrgenommen? Und kann man die zurückgewinnen, wenn sie einmal verloren ist?"