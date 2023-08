Von Tobias Matern

Er hatte eine Vorahnung. Denn in den vergangenen Monaten sah er sich einem Verfahren nach dem nächsten ausgesetzt, 180 Prozesse liefen inzwischen gegen ihn - so hat es Imran Khan vor knapp drei Wochen im Interview der Süddeutschen Zeitung geschildert. "Früher oder später werde ich ins Gefängnis gehen, weil ich nicht in der Lage sein werde, mich gegen all diese Fälle zu verteidigen", hatte der pakistanische Ex-Premier da gesagt. Aus seiner Sicht waren alle Fälle grundlos und politisch motiviert.

Am Wochenende nun ist seine Vorhersage eingetreten. Ein Gericht in der Hauptstadt Islamabad verurteilte den ebenso charismatischen wie umstrittenen Politiker und früheren Kricket-Star wegen angeblicher Korruptionsvergehens in Abwesenheit zu drei Jahren Haft. Khan sei, so teilt die Polizei mit, in seinem Wohnhaus in Lahore verhaftet worden und werde nach Islamabad hinter Gitter gebracht.

Für Khan selbst und seine Getreuen steht fest: Er ist das Opfer eines Komplotts. Der 70-jährige Politiker, der vergangenes Jahr durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt wurde, hat die beiden mächtigen Polit-Dynastien des Landes, die von den Familien Bhutto-Zardari und Sharif geführt werden, gegen sich. Und die beiden haben sich mit dem allmächtigen Militär zusammengetan.

"Er ist einfach zu beliebt im Moment."

"Das Urteil wurde gefällt, ohne dass unsere juristischen Argumente angehört worden sind", sagte Syed Zulfiqar Bukhari, ehemaliger Minister in Khans Kabinett, der Süddeutschen Zeitung nach dem Gerichtsbeschluss am Samstag. Khan werde das Urteil anfechten. Wenn es rechtskräftig wird, dürfte Khan für die kommenden fünf Jahre keine politischen Ämter mehr ausüben. Dem Ex-Premier wird zur Last gelegt, er habe Einnahmen für den Verkauf von Staatsgeschenken geheim gehalten. Das ganze Schauspiel, so Bukhari, diene einzig und allein einem Zweck: "Imran Khan soll von den Wahlen ferngehalten werden, er ist einfach zu beliebt im Moment."

Tatsächlich hatte der amtierende Premierminister Shehbaz Sharif erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass in der kommenden Woche das Parlament aufgelöst werden und binnen 90 Tagen Neuwahlen abgehalten werden sollen. Die amtierende Regierung versuche mit Unterstützung des in Pakistan allmächtigen Militärs nun, Khan politisch kaltzustellen, meint Bukhari.

Khan hatte 2018 die Wahlen mit großer Mehrheit gewonnen und wurde Premierminister. Damals hatte er noch mit der Rückendeckung der Armee, ohne die im Atomstaat Pakistan keine zentrale Entscheidung fällt, triumphieren können. Khan, ein Populist, der zwar nur magere Ergebnisse als Regierungschef vorweisen kann, aber der in weiten Teilen des Volkes nach wie vor überaus beliebt ist, war es damals gelungen, die Macht der Bhuttos und Sharifs zu brechen. Diese beiden großen Politdynastien des Landes hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten in wechselnden Konstellationen an der Regierung abgewechselt, und das Land meist extrem inkompetent geführt.

"Wenn ihr nicht aufsteht, werdet ihr das Leben von Sklaven führen."

Gegen beide Familien gibt es zahlreiche Korruptionsvorwürfe, immer wieder haben sie sich mit dem Militär überworfen, oder, wie im Moment, einen Deal auf Zeit geschlossen. Die Bhuttos und Sharifs sind seit Khans Sturz im April vergangenen Jahres ein Regierungsbündnis eingegangen, obwohl sie sich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal spinnefeind gegenüberstanden. Nun hat sie Khan, der gemeinsame politische Gegner, zusammengeschweißt.

Detailansicht öffnen Anhänger von Imran Khan bei einer Demonstration am Samstag in der pakistanischen Stadt Quetta. (Foto: Banaras Khan/AFP)

Khan avancierte im muslimischen Pakistan zum Volkshelden, als er die pakistanische Kricket-Nationalmannschaft im Jahr 1992 als Kapitän zum Weltmeistertitel führte. Er hat nach dem Ende seiner Sportlerlaufbahn beharrlich an seiner politischen Karriere gearbeitet, das Land auch in den Zeiten nicht verlassen, als ein General Pakistan regierte und er es im Exil deutlich bequemer gehabt hätte. Den aktuellen Konflikt, so hat er es immer wieder betont, will er ausfechten: "Ich weigere mich, das Land zu verlassen", hatte er der SZ jüngst noch gesagt.

Neutrale Beobachter in Pakistan sind davon überzeugt, dass Khan auch die nächsten Wahlen, sollte er denn antreten dürfen, wieder gewinnen würde. Die meisten unabhängigen Beobachter unterstreichen zwar, dass er häufig populistisch gegen die USA austeile und sich ideologisch nicht deutlich genug von den Taliban distanziere, die seit dem katastrophalen Abzug des Westens aus dem Nachbarland Afghanistan dort seit zwei Jahren wieder an der Macht sind. Als korrupt stufen Khan sie aber nicht ein. "Sie haben Angst vor ihm", sagt ein pakistanischer Analyst über das mächtige Establishment des Landes. Daher versuchten sie mit aller Macht, ihn aus der Politik fernzuhalten.

Khans Team veröffentlichte unmittelbar nach der Verhaftung noch eine Videobotschaft des Ex-Premiers: "Wenn Euch diese Nachricht erreicht, werde ich im Gefängnis sein." Und er ruft seine seine Anhänger auf, auf die Straße zu gehen: "Wenn ihr nicht aufsteht, werdet ihr das Leben von Sklaven führen. Ihr müsst den friedlichen Protest fortsetzen." Der geschasste Premier weiß sehr genau: Wenn er noch eine Chance haben will, dann geht das nur mit Unterstützung der Massen.