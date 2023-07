Im vergangenen Jahr verlor Pakistans Premierminister Imran Khan ein Misstrauensvotum, seine Regierung kollabierte. Im SZ-Interview greift der frühere Cricket-Star die Armeeführung seines Landes an. Er sieht sich als Opfer eines Komplotts und will auch bei den nächsten Wahlen wieder antreten.

Von Tobias Matern

Imran Khan kommt auf die Minute genau zum vereinbarten Video-Gespräch, das er von seinem Haus in Lahore aus führt. Seine Mitarbeiter haben zwei Flaggen im Hintergrund drapiert. Im Gespräch gibt sich der 70-Jährige angriffslustig. Der vergangenes Jahr gestürzte Premierminister Pakistans hat sich nicht mit seiner Rolle im Abseits abgefunden, die das übermächtige Militär und die politischen Familiendynastien Sharif und Bhutto-Zardari für ihn vorgesehen haben. Khan steht im Mittelpunkt eines Dramas, das im Atomstaat Pakistan seit Monaten läuft - Ausgang ungewiss.

Khan begann seine Karriere nicht als Politiker, sondern als Sportler: Er war Kapitän der legendären Cricket-Mannschaft, die 1992 den Weltmeistertitel holte und Pakistan damit in Jubelstürme versetzte. Als Politiker ist er umstrittener - Khan polarisiert. Aus Sicht seiner Anhänger ist er der Mann, der im Feudalstaat Pakistan den versprochenen Wandel eingeläutet hat und die Macht der aus Sicht vieler Pakistaner korrupten Familiendynastien brechen konnte. Die Sharifs und Bhutto-Zardaris stehen entweder im Clinch mit dem übermächtigen Militär, oder sie schließen Deals mit den Generälen, um zumindest einen Teil der Macht ausüben zu dürfen. So ist es auch im Moment, mit der besonderen Volte, dass sich die traditionell feindlich gesinnten Familien gegen Khan zusammengetan haben und eine Koalitionsregierung stellen.

2018 hatte Khan mit seiner Partei die Wahlen gewonnen und wurde Premierminister. Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass Pakistan nicht von einem General, einem Mitglied oder Günstling der einflussreichen Familien geführt wurde. Für Khans Kritiker hat er seine Chance als Politiker aber verspielt: Er habe kritische Journalisten gegängelt, sich ideologisch nicht genug von den Taliban distanziert und sich populistisch an den USA abgearbeitet - auch die Wirtschaftsbilanz sei schwach. Doch im Volk hat er nach wie vor zahlreiche Unterstützter. Er mobilisiert die Massen, die in Scharen für ihn auf die Straße gegangen sind, nachdem ihm das Parlament im Jahr 2022 das Vertrauen entzogen und seine Regierung gestürzt hatte. Khan sieht darin einen Komplott - mit einem eindeutigen Urheber.

SZ: Als Sie im Jahr 2018 als Premierminister kandidiert haben, sind Sie als "Posterjunge" der mächtigen Armee bezeichnet worden. Warum haben Sie den Rückhalt des Militärs verloren?

Imran Khan: Dass ich dem Militär nahestehe, war gezielte Propaganda von den beiden großen anderen Parteien. Beide sind ein Produkt des Militärs. Der Anführer der Pakistanischen Muslimliga (PML-N) ist Nawaz Sharif, er war ein Geschäftsmann, wurde von dem Militärdiktator Zia ul-Haq ausgewählt und gefördert. Die andere Partei ist die Pakistanische Volkspartei (PPP). Der Gründer war Zulfikar Ali Bhutto, er war ein Mitglied im Kabinett des Diktators Aqub Khan...

...aber später hat der Militärdiktator Zia ul-Haq Bhutto hinrichten lassen.

Ich will damit sagen, dass es bei beiden Parteien mit dem Militär begonnen hat. Meine Partei ist die einzige, die ohne Rückhalt der Armee begonnen hat. Lange war ich nur eine einsame Stimme im Parlament. Dann haben die Menschen aber zugehört, wenn ich über das Thema Rechtsstaatlichkeit gesprochen habe. Das hatten wir zuvor noch nicht in Pakistan. Wenn also behauptet wird, das Militär habe mich an die Macht gebracht, kann ich beweisen, dass das nicht stimmt.

Sie sehen sich als der erste und einzige Politiker in Pakistan, der es mit dem Militär aufnimmt?

Das Militär ist in Pakistan seit 75 Jahren fest verwurzelt. Es regiert entweder direkt oder nimmt indirekt großen Einfluss auf die Politik. Wir waren nach dem britischen Abzug aus Indien 1947 ein Staat mit hohem Sicherheitsbedürfnis, weil wir früh verwundbar waren, als es einen Konflikt mit Indien um Kaschmir gab. Von da an waren Armee und Sicherheitskräfte beliebt. Ich wurde 2018 nicht mit der Hilfe des Militärs gewählt, aber sie waren auch nicht gegen mich.

Vor Gericht laufen zahlreiche Verfahren gegen Sie. Wie schätzen Sie ihre Situation ein?

Die Frage ist: Wie bin ich in Ungnade gefallen? Ich habe früher mit dem Armeechef zusammengearbeitet, aber dann hat er mit dem heutigen Premierminister Shehbaz Sharif intrigiert. Sharif stand vor Gericht wegen eines Korruptionsverfahrens, also hat er dem Armeechef die Hände gereicht. Der Armeechef hat verhindert, dass die Korruptionsvorwürfe weiter verfolgt werden, und Shehbaz Sharif hat ihm im Gegenzug eine Verlängerung versprochen. Aber was sie geschockt hat, ist die Tatsache, dass Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind, um am Tag nach der Absetzung meiner Regierung zu protestieren.

Wie ging es dann weiter?

Dann haben sie versucht, meine Partei zu zerstören. Aber je mehr sie das versucht haben, desto beliebter wurde meine Partei. Dann haben sie versucht, mich umzubringen. Am 3. November wurde ich von drei Kugeln getroffen, aber nur im Bein. Bis ich 70 Jahre alt war, gab es keine einzige Gerichtsverhandlung gegen mich, aber in den letzten Monaten haben sie sich 180 Fälle ausgedacht. Das ist Weltrekord. Die Fälle reichen vom Vorwurf des Terrorismus über Blasphemie, Korruption und zwei Mordfälle. Früher oder später werde ich ins Gefängnis gehen, weil ich nicht in der Lage sein werde, mich gegen all diese Fälle zu verteidigen.

Ist es für Sie eine Option, ins Exil zu gehen, um der Strafverfolgung zu entgehen, so wie es andere Politiker in Pakistan vor Ihnen getan haben?

Immer wenn die Sharifs oder Zardari-Bhuttos in den vergangenen Jahrzehnten regiert und dann die Macht verloren haben, haben sie das Land verlassen. Wenn sie sich wegen der Korruptionsfälle vor Gericht verantwortet hätten, wären sie verurteilt worden. Ich weigere mich, das Land zu verlassen, weil ich mich den Fällen stellen will. Sie sind ohne Grundlage und erlogen.

Detailansicht öffnen Er mobilisiert immer noch die Massen: Unterstützer von Imran Khan in Lahore im Mai dieses Jahres. (Foto: Arif Ali/AFP)

Als es zur Vertrauensfrage gegen Sie im Parlament kam, hatten Sie auch die Unterstützung zahlreicher Mitglieder Ihrer eigenen Partei verloren.

Der Armeechef kontrolliert die Geheimdienste. Die sind sehr mächtig. Sie haben unsere Verbündeten bearbeitet, weil wir in einer Koalitionsregierung waren. Dann gab es 20 unserer Abgeordneten, denen eine Million Dollar bezahlt worden ist, um die Seiten zu wechseln. Wir hätten ihnen Gegenangebote machen können, aber haben entschieden, das nicht zu tun.

Sie beschreiben sich als Opfer. Was waren Ihre eigenen Fehler?

Ich habe zwei Fehler gemacht: Der erste Fehler war, dass ich 2018 eine Koalitionsregierung eingegangen bin. Aber mein zentrales Anliegen war das Thema Rechtsstaatlichkeit, was bedeutet, die Mafias und korrupten Eliten mit ihrem Verhalten konfrontieren zu müssen. Als Koalitionsregierung waren wir nicht in der Lage, das zu leisten. Ich hätte die Unterstützung der Armee gebraucht, aber der Armeechef hat die Mafias unterstützt. Ich hätte Neuwahlen anstreben und nur zurückkehren sollen, wenn ich ein umfangreiches Mandat gehabt hätte. Mein zweiter Fehler war, dass ich dem Armeechef eine Verlängerung seiner Amtszeit gegeben habe. Später hat er dann er dann zusammen mit der Opposition gegen mich konspiriert.

Nachdem Sie die Abstimmung im Parlament verloren hatten, gaben Sie auch der US-Regierung die Schuld für Ihren Sturz. Beweise haben Sie dafür nie geliefert.

Am 9. April 2022 wurde meine Regierung abgesetzt, einen Monat vorher habe ich eine Nachricht von meinem Botschafter in Washington erhalten, nachdem er einen US-Staatssekretär getroffen hatte. Darin hieß es, der Staatssekretär habe gesagt, dass es Konsequenzen für Pakistan haben werde, falls Imran Khan nicht durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wird. Die Botschaft war sicher nicht für mich, aber für den Armeechef. Innerhalb weniger Wochen haben sich Koalitionspartner verabschiedet und auch Hinterbänkler. Aber es war an vorderster Stelle der Armeechef, der diesen Coup angeführt hat.

Im Herbst soll in Pakistan gewählt werden. Glauben Sie, dass Sie wieder antreten können?

Sie versuchen mich zu disqualifizieren, aber wenn die Fälle in Zivilgerichten landen, klappt das nicht. Jetzt haben sie ein Militärgericht eingesetzt und glauben, mich dort disqualifizieren zu können. Aber ob sie das nun tun werden oder mich ins Gefängnis bringen: Ich sage voraus, dass wir die Wahlen deutlich gewinnen werden. Wenn die Bevölkerung eines Landes hinter einer Idee steht, kann die Armee nichts dagegen tun.