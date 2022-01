Interview von Daniel Brössler und Cerstin Gammelin

Maske ab, ja oder nein? Sind doch alle 3G, findet Olaf Scholz, also ohne. Aber bitte am Tisch ein bisschen mehr Abstand als üblich. Der Bundeskanzler empfängt zum Interview in seinem Büro, von wo er einen weiten Blick hat nach Osten. Ganz hinten ragt der Fernsehturm in den januargrauen Himmel. Vorne, ein paar Steinwürfe entfernt, kann der Kanzler auf die Büros der Abgeordneten schauen, von denen er erwartet, dass sie eine Impfpflicht mittragen werden. Innen hat das Büro noch den Charme eines Einrichtungskatalogs, alles funktional mit dezentem Rosenschmuck - nur der Schreibtisch sieht so aus, als arbeite hier schon jemand, Computer, Aktenstapel, säuberlich geordnet. Das Einrichten kann warten, findet der Sozialdemokrat. Nur das Bild von Konrad Adenauer, das seine Vorgängerin Angela Merkel über dem Schreibtisch hatte, das hat er abhängen lassen.