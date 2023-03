Olaf Scholz und Christian Lindner:Bündnis der Besserwisser

Von Daniel Brössler und Claus Hulverscheidt, Berlin

Da wäre die Sache mit dem Handy. Olaf Scholz hat da eigentlich fast immer was zu gucken. Was das breitere Publikum aus dem Bundestag kennt, erleben die Spitzen der Ampelkoalition gelegentlich im Wohnzimmer des Dienstapartments im achten Stock des Kanzleramtes. Wenn der Koalitionsausschuss tagt, immerhin 17 Frauen und Männer am Tisch sitzen und es schon mal länger dauern kann, muss sich der eine oder die andere die Aufmerksamkeit des Kanzlers mit dessen Smartphone teilen. Für alle gelte das aber nicht, wird berichtet. Wenn FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner rede, lege der Kanzler sein Smartphone zur Seite.