Zu seinem ersten Besuch in der Volksrepublik als deutscher Regierungschef ist Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Peking eingetroffen. Sein Flugzeug landete am Freitagmorgen Ortszeit auf dem Flughafen der chinesischen Hauptstadt. Nach seiner Ankunft stand zunächst der Empfang durch den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Programm.

Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Xi Jinping seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren trifft. Wegen der unverändert strengen Corona-Beschränkungen in China dauert die Visite von Scholz nur elf Stunden und ist damit so kurz wie keine andere Kanzler-Reise in das bevölkerungsreichste Land der Welt zuvor. Xi wurde vor knapp zwei Wochen als Staats- und Parteichef in dem kommunistischen Land wiedergewählt.

Beitrag zum Weltfrieden in "Zeiten des Wandels und des Chaos"

Bei den Gesprächen am Freitag in der Großen Halle des Volkes in Peking soll es vor allem um die bilateralen Beziehungen, die geopolitischen Umwälzungen durch den Ukraine-Krieg und die Spannungen um Taiwan gehen. Bei ihrem Treffen sagte Xi Jinping dem deutschen Regierungschef, sein Besuch werde das gegenseitige Vertrauen stärken, und fügte hinzu, dass beide Seiten zusammenarbeiten sollten, um in "Zeiten des Wandels und des Chaos" einen Beitrag zum Weltfrieden und zur Entwicklung zu leisten, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg den staatlichen Fernsehsender CCTV.

Es sei gut, dass man in den schwierigen Zeiten direkt zusammenkommen könne, sagte Scholz zu Beginn des Gesprächs. Der Bundeskanzler kündigte an, es werde "selbstverständlich" auch um die Fragen gehen, "wo wir unterschiedliche Perspektiven verfolgen". Das sei "das Ziel eines guten Austausches". Der russische Angriff auf die Ukraine bringe Probleme für die regelbasierte Weltordnung, betonte er. Gespräche mit der chinesischen Führung seien aber auch etwa über den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und den Hunger in der Welt wichtig. In Anspielung auf die hohen chinesischen Kredite an Entwicklungsländer fügte Scholz hinzu: "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Welt nicht darunter leidet, dass die Schulden sehr hoch sind."

Xi: Differenzen außen vor lassen

Xi, dessen Regierungskurs vor allem in westlichen Ländern stark in der Kritik steht, äußerte die Hoffnung, dass der Besuch des Bundeskanzlers das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland vertiefe. Beide Seiten sollten die Grundsätze des gegenseitigen Respekts und der Suche nach Gemeinsamkeiten beachten sowie Differenzen außen vor lassen. Der Austausch, das voneinander Lernen und eine Kooperation zum Nutzen beider Seiten sollten aufrechterhalten werden.

Unter diesen Umständen könnten sich die Beziehungen in eine unvoreingenommene und beständige Richtung entwickeln, wie auch die fünf Jahrzehnte seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China gezeigt hätten, so Xi laut einem Bericht des chinesischen Staatsfernsehens. Die internationale Lage sei "komplex und wechselhaft".

Der Besuch findet unter scharfen Corona-Maßnahmen statt, da China unverändert eine strikte Null-Covid-Strategie verfolgt. So begrüßte Xi Jinping den Kanzler zwar ohne Maske - es gab aber keinen Handschlag. Die beiden saßen sich auch an zwei langgezogenen Tischen mit Abstand gegenüber. Scholz und seine Delegation bewegen sich in einer hermetisch abgeriegelten "Blase".

Detailansicht öffnen Auf Sicherheitsabstand: Chinas Staats- und Parteichef Xi und Bundeskanzler Scholz. (Foto: POOL/via REUTERS)

Treffen mit örtlichen Unternehmensvertretern

Seit Beginn der Pandemie vor knapp drei Jahren ist der Kanzler der erste Regierungschef der Gruppe der großen Industrienationen (G 7), der China wieder besucht. Er trifft bei seiner Visite auch den chinesischen Premier Li Keqiang, der im März aus dem Amt scheiden wird. Der Kanzler wird von rund einem Dutzend Top-Managern begleitet, darunter die Vorstandschefs von Volkswagen, BMW, BASF, Bayer und der Deutschen Bank. In Peking wird Scholz auch örtliche Unternehmensvertreter treffen.

Der Zeitpunkt der Reise so kurz nach dem Parteitag, auf dem Xi Jinping seine Macht weiter ausgebaut hat, ist umstritten. Chinesische Dissidenten und der Weltkongress der Uiguren hatten sogar eine Absage gefordert. Kurz vor seiner Abreise hatte Scholz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen neuen Kurs gegenüber China angekündigt. "Es ist klar: Wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern."

Scholz will bei seinen Gesprächen in Peking auch "schwierige Themen" wie Menschenrechtsfragen und den Umgang mit Minderheiten ansprechen. Beunruhigt äußerte sich Scholz zur Lage rund um Taiwan und warnte China indirekt vor einer Invasion.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Detailansicht öffnen Scholz ist der erste Regierungschef der Gruppe der großen Industrienationen (G 7), der China nach der Pandemie wieder besucht. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)