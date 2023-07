Von Nicolas Richter, Berlin

Durch Berlin wabert eine verbreitete Vorfreude auf die Sommerferien, daraus speist sich die leise Hoffnung, dass auch der Kanzler heute in Urlaubsstimmung sein könnte. Olaf Scholz erscheint zwei Minuten zu spät und ohne Krawatte zu seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin, was ein Indiz dafür sein könnte, dass es heute mal etwas lockerer zugeht beim sonst so zugeknöpften Scholz.