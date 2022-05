Natürlich ist der Krieg in der Ukraine auch auf der Afrika-Reise des Bundeskanzlers das große Thema - zumal die Regierungen der besuchten Länder den russischen Überfall nicht ganz so kritisch sehen wie der Westen.

Von Daniel Brössler, Dakar

Macky Sall muss man sich als gefragten Mann vorstellen. Senegals Präsident hat derzeit den Vorsitz der Afrikanischen Union inne. Sein Land wird gepriesen als stabil und obendrein demokratisch. Für Ende Juni hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Sall als Gast nach Elmau zum G-7-Gipfel der wirtschaftsstärksten Demokratien eingeladen, ebenso wie die Staatschefs aus Südafrika, Indien und Indonesien. Zu Beginn seiner ersten Afrika-Reise führte Scholz' erster Weg am Sonntag in den Präsidentenpalast in Dakar. Dort allerdings ist man nicht nur mit Vorbereitungen der Reise nach Elmau beschäftigt. Nach Darstellung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa wird Sall demnächst als AU-Vorsitzender dem russischen Staatschef Wladimir Putin seine Aufwartung machen.

Womit Scholz dann auch gleich beim großen Thema seiner dreitägigen Reise wäre, die ihn nach einer Station in Niger zum Schluss auch nach Südafrika führen soll. Es geht um den Krieg in der Ukraine und dessen immense geopolitische Konsequenzen und somit, wie im Kanzleramt vermerkt wird, auch heraus aus der "Komfortzone" westlicher Einigkeit in der Reaktion auf den russischen Angriffskrieg. Senegal und Südafrika sind ausdrücklich als Demokratien nach Elmau geladen.

Sanktionen gegen Russland sind in Afrika sowieso kein Thema

Scholz sucht in ihnen Verbündete gegen den chinesisch-russischen Block der Autoritären. Beide gehören aber auch zu jenen Staaten, die sich am 2. März in der Generalversammlung der Vereinten Nationen bei der Abstimmung über die Verurteilung des russischen Angriffskrieges enthalten haben. Eine klare Positionierung vermeiden sie - und Sanktionen gegen Russland sind in Afrika ohnehin kein Thema.

Vom Krieg in der Ukraine sind die afrikanischen Staaten durch die steigenden Rohstoffpreise und knapper werdenden Lebensmittel massiv betroffen - was allerdings nicht zwingend zu einer Distanzierung von Moskau führt. Ein Schreckensszenario hat Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) kürzlich in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik beschrieben: Dass sich auf der einen Seite der Westen rund um die G 7 formiert und auf der anderen Seite Brics plus. Brics ist der lose Zusammenschluss aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Russland ist genau an dieser Entwicklung gelegen und das zumindest vordergründig mit einigem Erfolg. Nach einer Brics-Videoschalte bekräftigten die fünf Außenminister am Donnerstag ihr Bekenntnis zu "Multilateralismus durch die Aufrechterhaltung des internationalen Rechts", als habe es den russischen Überfall auf die Ukraine und die Kriegsverbrechen dort nie gegeben.

Druck ausüben? Das kommt für den Kanzler nicht infrage

Die Afrika-Reise des Kanzlers soll also der Überzeugungsarbeit dienen und auch russischer Desinformation entgegenwirken. "Wir sind immer dann stark, wenn die Fakten sprechen", sagt ein Berater des Kanzlers. Er verweist auf das Beispiel des während der Corona-Pandemie mit viel Tamtam versprochenen, in Wirklichkeit aber oft kaum gelieferten Sputnik-Impfstoffs. Tatsächliche Hilfe sei aus Europa gekommen. Druck, Farbe zu bekennen, werde Scholz hingegen nicht ausüben. Das sei kontraproduktiv.

So kann sich Senegal beispielsweise die Investoren aussuchen, die dem westafrikanischen Land helfen, reiche Gasvorkommen auszubeuten. Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Europäer wieder überaus interessiert daran, das Geschäft mit den fossilen Rohstoffen nicht allein Chinesen und Russen zu überlassen. Unter "gewissen Umständen" sei ein deutsches Engagement bei der Erschließung eines großen Gasfelds im Norden Senegals denkbar, heißt es aus dem Kanzleramt. Als Ersatz für russische Lieferungen ist LNG-Gas von überall her willkommen.

Im bitterarmen Niger dürfte der Krieg in Europa für einige Stunden etwas in den Hintergrund treten. Erstmals besucht Scholz die Bundeswehr im Auslandseinsatz. Sie ist dort nordöstlich der Hauptstadt Niamey an der EUTM-Mission der Europäischen Union in der Ortschaft Tillia mitten in der Wüste beteiligt. Dabei unterstützt die Bundeswehr seit 2018 die Streitkräfte mit Training und Ausbildung für den Kampf gegen islamistische Terrorgruppen. Bis zu 200 Soldaten sind dort im Einsatz, neben der Ausbildung eines nigrischen Bataillons helfen die Deutschen beim Aufbau einer Spezialkräfteschule. Der Einsatz gilt - anders als eine ähnliche Mission in Mali - als erfolgreich und soll Ende 2022 abgeschlossen werden.