80. Geburtstag von Oskar Lafontaine:Volkstribun und Pilzsammler

Oskar Lafontaine in seinem Garten in der Nähe von Merzig.

Von Boris Herrmann, Berlin

Oskar Lafontaine wird seinen 80. Geburtstag an diesem Samstag im kleinen Kreis feiern. Etwa 30 Leute hat er eingeladen. Er sagt, es sei ihm wichtig, mit allen Gästen persönlich reden zu können. Zur vollen Wahrheit gehört aber, dass sich der Kreis derer, die mit Lafontaine überhaupt noch reden wollen, in den zurückliegenden 25 Jahren sukzessive verkleinert hat.

Von seiner vierten Ehefrau Sahra Wagenknecht vielleicht mal abgesehen, gibt es unter den prägenden politischen Figuren der Bundesrepublik wohl niemanden, der in dieser Zeit so viele Menschen begeistert und gleichzeitig mit so vielen Weggefährten gebrochen hat. Nur Lafontaine hat es geschafft, aus zwei Parteien auszutreten, die er einst als Vorsitzender anführte. In beiden Fällen, erst bei der SPD, dann bei der Linken, ließe sich mit dem dadurch verursachten Scherbenhaufen locker eine Fläche von der Größe des Saarlandes bedecken. Die Gästeliste Lafontaines ergibt sich also zumindest teilweise nach dem Ausschlussprinzip.

Natürlich rückt Lafontaines Lebenswerk nun noch einmal in den Fokus

Hans Lafontaine wird zum Beispiel nicht dabei sein, genauso wenig wie Gerhard Schröder. Im ersten Fall erklärt sich das damit, dass Oskar Lafontaines Zwillingsbruder am selben Tag Geburtstag hat und seine eigene Party gibt. Im zweiten Fall ist der Versöhnungsprozess dieser spektakulär zerbrochenen Männerfreundschaft noch nicht so weit vorangeschritten, dass den Altkanzler eine Einladung erreicht hätte.

Lafontaine hat aber durchaus noch einige Freunde aus der Politik, die mit ihm feiern. Darunter Reinhard Klimmt, sein Nachfolger als Ministerpräsident des Saarlandes. Jener Klimmt, der einmal über Lafontaine sagte: "Ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Allerdings nicht in der Talkshow, dann schalte ich ab, weil ich schwer ertragen kann, was er sagt." Es ist offenbar nicht einfach, mit Lafontaine uneingeschränkt befreundet zu sein.

Dessen ungeachtet hat es sich dieser stets streitbare Mann in seinem Lebensabend behaglich eingerichtet. Er liest dicke Bücher, sammelt Pilze, hört Flamenco und hat zusammen mit Wagenknecht schon wesentliche Teile der Bretagne auf dem E-Bike bereist. Aber natürlich rückt in diesen Tagen auch sein Lebenswerk noch einmal in den Fokus. Der Historiker Thorsten Holzhauser, der ein Standardwerk zur Geschichte der Linken geschrieben hat, sagt: "Die Parteikarriere des Oskar Lafontaine kann als geradezu tragisch bezeichnet werden, weil er gleich zwei Parteien zu großen Siegen geführt und sie in noch größere Krisen gestürzt hat."

Ohne Lafontaines Beitrag wäre weder der SPD-Wahlsieg von 1998 und der Kanzler Schröder denkbar gewesen, noch die Entwicklung der ostdeutsch-verkrusteten PDS zur zeitweise bundesweit relevanten Linkspartei. Heute, auch das gehört zur Tragik dieses Volkstribuns der Unzufriedenen, scheint er mit seinen größten Erfolgen am unzufriedensten zu sein.

Er betrachtet sich als Teil einer Sozialdemokratie, die es nicht mehr gibt

Selbstredend hat er einen eigenen Blick auf die Dinge. In seiner Version hat nicht etwa er sich verändert, sondern seine ehemaligen Parteien. "Ich bin immer noch Mitglied der Brandt'schen Sozialdemokratie", sagt er, "aber diese Partei gibt es nicht mehr." Sowohl die SPD als auch die Linke haben ihre Grundprinzipien verraten, allen voran die konsequente Friedenspolitik und den Kampf für die Industriearbeiterschaft, so sieht er das. Er musste sich demzufolge von den Genossen abwenden, um bei seinen Prinzipien zu bleiben.

Die zentrale Streitfrage unter allen mit links schlagenden Herzen, wer nämlich am rechtesten hat, ist aus Sicht von Lafontaine längst beantwortet. "Ich sage immer: Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann gucken wir doch auf die Wahlergebnisse." Er verweist da auf seine absoluten Mehrheiten als Oberbürgermeister von Saarbrücken und Landesvater des Saarlandes, aber auch darauf, dass SPD und Linke heute nur noch einen Bruchteil der Wähler erreichen, die sie unter seinem Kommando hatten.

Weil er nicht immer nur als Nörgler dastehen will, jetzt mal ganz konstruktiv: Wenn er heute die Entscheidungsgewalt hätte, sagt Lafontaine, würde er morgen den Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen und die Rentenformel ändern. Der Durchschnittsrentner hätte dann etwa 600 bis 800 Euro mehr im Monat. "Und ich würde nach Russland fahren, um einen Waffenstillstand zu erreichen." Mit diesem Programm, sagt er, würde eine linke Partei, egal wie sie heißt, wieder deutlich an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen.

Natürlich ist es kein reines Werk des Zufalls, dass bei ihm zu Hause in Merzig gerade an der Gründung einer solchen Partei gearbeitet wird. Lafontaine versichert aber, dass er Sahra Wagenknecht dabei lediglich mit seinen Weisheiten beratend zur Seite steht. "Wenn diese Partei zustande kommt, dann strebe ich darin keine herausgehobene Rolle an", sagt er. Und wenn sie aus organisatorischen Gründen nicht zustande kommen sollte, was immer noch im Bereich des Möglichen liegt, dann müssen sich die Waldpilze im Saarland demnächst wohl vor zwei tragischen Figuren in Acht nehmen.