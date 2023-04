Von Georg Ismar, Berlin

Cem Özdemir schaut entschlossen drein, der Bundesagrarminister trägt Flecktarn-Uniform und ist nun ein Oberleutnant der Reserve. Kurzfristig. Vier Tage lange hat sich der Grünen-Politiker vor Ostern freigeräumt, um an einer Wehrübung teilzunehmen. Er will damit auch der Truppe Dank und Respekt in krisenhaften Zeiten entgegenbringen. Aber das Ganze wird schnell zum Politikum.

Erwartbar die Häme aus der Linkspartei. "Immer schön zu sehen, dass ein Minister voll und ganz in seinem Ressort aufgeht. Viel Spaß beim Rumliegen im Acker", lästert der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte via Twitter. Der frühere Linken-Chef Bernd Riexinger meint, Cem Özdemir in Uniform, das sei "peinliches Schmierentheater, Propaganda." Dann kommt für den Vertreter einer russlandfreundlichen Partei ein gewagter Sprung: "Gleichzeitig sterben in der Ukraine viele Menschen, in echten Uniformen, durch echte Waffen und werden in echten Särgen beerdigt".

Auch andere werfen Özdemir Selbstdarstellung vor. Weil er selbst in Wort und Bild über die Tage bei der Truppe informiert.

Die stellvertretende CDU-Generalsekretärin Christina Stumpp meint: "Statt sich für PR-Zwecke bei unserer Truppe in Szene zu setzen, sollte er lieber ein Praktikum bei unseren Landwirten machen." Da könne er eine Menge lernen, vor allem, wie man gute Landwirtschaftspolitik mache. Ihre Parteikollegin Serap Güler nimmt Özdemir in Schutz und mäkelt, der eigentliche Fehler sei doch, dass "anscheinend bisher kein Kabinettsmitglied auf die Idee kam, dieses Interesse und damit diese Anerkennung für die Truppe zu zeigen; ganz egal ob mit oder ohne Selbstinszenierung."

Prompt meldet sich aus dem Off der Bundesfinanzminister. Christian Lindner kann sich eine Spitze gegen Güler, vor allem aber auch gegen den Kabinettskollegen Özdemir nicht verkneifen: "Die Kollegin darf sich beruhigen. Ich habe vergangenes Jahr eine Bundeswehrübung gemacht. Nur weil etwas nicht in den Medien ist, heißt das nicht, dass es nicht stattfindet."

Schließlich springt ihm noch die Bundesbildungsministerin bei, ebenfalls von der FDP. "Ich habe schon in meiner ersten Legislaturperiode im Bundestag eine Bundeswehrübung gemacht - weil wir als Abgeordnete wichtige Entscheidungen treffen", betont Bettina Stark-Watzinger. Das sei eine Woche voller Einsichten gewesen, geprägt vom Respekt vor der Leistung der Bundeswehr. Dazu twittert die heutige Ministerin ein Bild von sich in Uniform und mit Tarnbemalung im Gesicht.

So sieht die vorösterliche Debattenlage in der Politik aus. Und Cem Özdemir selbst? Der hat auch als Abgeordneter schon mal so eine Wehrübung gemacht, aber noch nicht als Minister. Die Bundeswehr bietet schon seit vielen Jahren Politikern an, reinzuschnuppern, auch um das Band und das Verständnis zwischen der Parlamentsarmee und der Politik, die die Entscheidungen trifft, zu stärken.

"Als ich das erste Mal bei der Bundeswehr war, gab es einen richtigen kleinen Shitstorm.", sagt er der Süddeutschen Zeitung. Jetzt sei es ja überschaubar, immer dabei seien halt die üblichen Stimmen von ganz links außen und von ganz rechts außen. Bei den Feldjägern in Hannover war er, dann gab es ein richtiges Waffentraining auf dem Übungsplatz Bergen. Mit der P8 und dem Sturmgewehr G36. "Ich glaube, ich könnte damit umgehen", meint Özdemir angesprochen auf seine Trefferquote. "Aber Gott sei Dank muss ich das als Zivilist nicht."

Gedient hat er übrigens nicht, aber aus besonderem Grund: "Ich habe nicht verweigert, sondern ich bin gar nicht erfasst worden, weil ich erst mit 18 deutscher Staatsbürger geworden bin."

Einst wollten die Grünen die Bundeswehr am liebsten abschaffen, heute sind sie mit die größten Verfechter von umfassenden Waffenlieferungen an die Ukraine. Russlands Angriff auf das Land zeigt aus Özdemirs Sicht, dass die liberale Demokratie wehrhaft sein muss. Diese verteidige sich halt nicht von selbst. Dafür brauche es Armeen wie die Bundeswehr - und das Interesse und die Unterstützung der Zivilbevölkerung.