Von Henrike Roßbach, Berlin

Detailansicht öffnen Robert Habeck in Kiew vor einer Fotowand zum Gedenken an Gefallene: Der Grüne forderte schon 2021, der Ukraine Verteidigungswaffen zu liefern, und wurde dafür kritisiert. (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich während seiner Reise in die Ukraine reumütig und "beschämt" gezeigt, dass Deutschland nicht schon früher Waffen an das Land geliefert habe. Das geht aus einem kurzen Videomitschnitt einer Gesprächsrunde hervor, an der auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilnahm.

Habeck erinnerte dabei zunächst an seinen Ukraine-Besuch im Frühjahr 2021. Damals reiste er auch zur Front in der Ostukraine, wo seit der völkerrechtswidrigen Annektierung der Krim und dem Einmarsch Russlands im Donbass bereits ein bewaffneter Konflikt tobte. Im Anschluss forderte Habeck damals Defensivwaffen für die Ukraine, woraufhin ihm in Deutschland heftige Kritik entgegenschlug. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nannte seine Forderung "leichtfertig", aber auch aus den Reihen der Grünen bekam Habeck keine Unterstützung.

Mit Blick auf die Zeit vor dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres sagte Habeck nun, dass Selenskij ihm und den anderen Mitgliedern des Kabinetts erklärt habe, die Kriegsgefahr sei real. Deutschland aber sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht willens und in der Lage gewesen, Waffen zu liefern. Inzwischen habe man diese Position geändert. "Aber das hat zu lange gedauert, das war zu spät, das weiß ich", sagte Habeck. Vermutlich würden das nicht alle deutschen Politiker sagen, fügte er hinzu, "aber ich fühle mich zutiefst beschämt, dass das alles zu spät war".

Detailansicht öffnen Präsident Selenskij, die Generalsekretärin des Europarates Marjia Pejčinović, Minister Habeck und der Gouverneur des Gebietes Tschernihiw in Jahidne (v. li.), wo russische Truppen Kriegsverbrechen verübten. (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Am Mittwochmorgen sagte Habeck im Deutschlandfunk auf die Frage, was Selenskij ihm geantwortet habe, es habe sich um ein "sehr privates und sehr persönliches Gespräch" gehandelt, das er weiterhin vertraulich halten wolle. Das Video mit Habecks Äußerungen kursierte da allerdings bereits in den sozialen Medien. Zu sehen sind Habeck und Selenskij, die sich an einem Konferenztisch gegenübersitzen, mit einigen weiteren Teilnehmern zusammen, plus Fotografen und Kameras.

"Das Richtige immer zum richtigen Zeitpunkt getan", heißt es in Berlin

Im Kanzleramt teilt man Habecks Einschätzung offenbar nicht. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Mittwoch in Berlin, das Bundeskanzleramt sei weiterhin der festen Auffassung, "dass wir genau das Richtige immer zum richtigen Zeitpunkt getan haben". Alles sei "aus einem Guss und abgestimmt" auf den Weg gebracht worden.

Auf seiner Reise in die Ukraine war Habeck von einer kleinen Wirtschaftsdelegation begleitet worden. Neben Verbandsvertretern waren auch der Netzbetreiber 50 Hertz, die Staatsbank KfW, der Baustoffhersteller Fixit und der Chemie- und Pharmakonzern Bayer vertreten. Aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß es, dass 2022 Deckungen für deutsche Exporte in die Ukraine in Höhe von 144,2 Millionen Euro übernommen worden seien. Es gebe zudem weitere weitere Anträge, beispielsweise für den Bau und die Ausrüstung der Krankenhäuser.

Zudem würden derzeit elf Projekte mit 21 Investitionsgarantien abgesichert; die Kapitaldeckung liege bei 221 Millionen Euro. Seit Beginn des Krieges 2022 habe die Bundesregierung Investitionsgarantien für drei neue Projekte übernommen, dabei gehe es um Saatgut, eine Baustoffproduktion und um Elektronik für Solarindustrie. Derzeit lägen 21 Anträge mit einer Kapitaldeckung von insgesamt 48 Millionen Euro vor, es gebe aber bereits Gespräche mit weiteren Unternehmen, die ebenfalls Investitionen in der Ukraine planten.