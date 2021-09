Von Cathrin Kahlweit, Wien

Wer am Freitag im Live-Stream des FPÖ-Fernsehens auf den Parteichef wartete, der eine "persönliche Erklärung" angekündigt hatte, wurde minutenlang mit Musik im Stil eines Cowboy-Films unterhalten. Die Spannung erhöhte sich dadurch allerdings nicht nennenswert. Denn schon vor dem Auftritt von FPÖ-Chef Herbert Kickl war eigentlich klar gewesen, dass diese Inszenierung nur eines bedeuten konnte: Der Politiker würde mittels einen Antikörpertests beweisen, dass er nicht geimpft ist.

Und so kam es auch. Kickl beschimpfte erst ausgiebig einen "pfauenhaften PR-Berater" aus dem Umfeld der ÖVP, der angedeutet hatte, Kickl habe sich heimlich impfen lassen - und der damit seine, Kickls, Glaubwürdigkeit untergraben habe. Dann ließ er ein Video einspielen, das ihn bei der Blutabnahme zeigt, wonach ein Arzt bestätigte, der Bluttest zeige eindeutig, dass keine Impfung gegen Covid-19 vorgenommen worden sei; später legte Kickl noch ein entsprechendes Dokument vor.

Der Auftritt war der vorläufige Höhepunkt in einer Posse, die sich nur vordergründig um die Frage dreht, ob mehrere FPÖ-Politiker sich heimlich eine Spritze gegen das Coronavirus haben setzen lassen. Boulevardmedien hatten in den vergangenen Tagen berichtet, es gebe eine "Impf-Rebellion" in der Partei, die sich öffentlich an die Spitze der Impf-Skeptiker gestellt hat und eine "Stigmatisierung Ungeimpfter" ablehnt. Zahlreiche hochrangige Mitglieder seien geimpft, würden das aber nicht zugeben.

Tatsächlich räumte etwa der FPÖ-Europaparlamentarier Harald Vilimsky ein, er sei geimpft, weil seine vielen Auslandsreisen ihn zu einem "Opfer des indirekten Impfzwangs" gemacht hätten; der Wiener Parteichef Dominik Nepp hingegen verweigerte eine Antwort, er mache den "Impf-Striptease nicht mit". Kickl hat mittlerweile den ÖVP-nahen PR-Berater Wolfgang Rosam, von dem er sich fälschlicherweise geoutet sah, auf Widerruf verklagt; der von ihm am Freitag vorgelegte Antikörpertest sollte nun offenbar weitere Munition im Kampf um die Deutungshoheit in der Corona-Pandemie bringen.

Kickl zweifelt an den Vakzinen und empfiehlt frische Luft

Die FPÖ ist die einzige der österreichischen Parlamentsparteien, die am Mittwoch einen gemeinsamen Appell an die Bevölkerung, sich dringend impfen zu lassen, nicht mittragen wollte. Kickl insbesondere tritt regelmäßig als Corona-Skeptiker hervor. Er bestreitet die hohe Wirksamkeit und die Sicherheit der Impfstoffe und rät als selbsternannter Medizinexperte, sich stattdessen viel an der frischen Luft aufzuhalten und mit Vitaminen und Bitterstoffen gegen das Virus zu kämpfen. Bei der ersten Nationalratssitzung nach der Sommerpause am Mittwoch kam es auch deswegen zu einem heftigen Schlagabtausch mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP): Dieser entzog Kickl öffentlich "das Du-Wort, das wir beide gegenseitig gern gepflegt haben". "Letztklassig" sei es, wie Kickl sich über die Corona-Politik äußere. Der Rechtspopulist hatte zuvor von "3-G-Theater", Druck, Repressalien und einer "Betrugsübung" gegen die Bevölkerung gesprochen.

Zwar ist die FPÖ mit Kritik am tatsächlich ziemlich chaotischen Covid-Management der Regierung nicht allein. Die Kleine Zeitung schrieb unlängst vom "Irrgarten der Pandemie" und fing sich gleich mal - per Textnachricht an den Chefredakteur - eine Watsch'n vom Kommunikationschef des Kanzlers ein; Sebastian Kurz mag Kritik nicht sonderlich. Zudem sind am Sonntag nicht nur in Deutschland, sondern auch im Bundesland Oberösterreich Wahlen, und die ÖVP will Corona-Skeptiker nicht mit allzu konsequenten Maßnahmen verprellen. Auch der oberösterreichische FPÖ-Chef und Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner, der im Frühjahr mit einer Covid-Infektion auf der Intensivstation gelegen hatte, mag die Impfung daher nicht als "Game Changer" anerkennen. Er fürchtet Konkurrenz von rechts außen: Eine Covid-skeptische Liste mit dem Namen "Menschen Freiheit Grundrechte Oberösterreich" (MFG OÖ) könnte am Sonntag in den Linzer Landtag einziehen.

Die Nähe der FPÖ zu rechtsextremen Medien, die zunehmend auch in der Querdenkerszene geteilt werden, wird auch durch Recherchen der Investigativ-Plattformen Correctiv und Undone belegt. Demnach hat die Agentur eines rechten Corona-Leugners, der Geimpfte als "Impf-Junkies" und Maskenträger als "Schlafschafe" bezeichnet und schreibt, er vertraue "dieser Bande einfach keine Sekunde", laut dem Magazin Profil Aufträge von der oberösterreichischen Landesregierung bekommen. Mehrere dieser Medien aus Österreich, die personelle und inhaltliche Verbindungen zu FPÖ-Funktionären aufweisen, haben sich, Correctiv zufolge, auch mit Desinformation und Hasspropaganda in den deutschen Wahlkampf eingemischt.