Innenministerin Nancy Faeser kämpft kurz vor der Landtagswahl in Hessen bereits an einer anderen Front: Wegen der Abberufung ihres früheren Spitzenbeamten Arne Schönbohm muss sie dem Innenausschuss Rede und Antwort stehen.

Von Markus Balser, Berlin

Dass die Morde der brutalsten rechten Terrorzelle der Nachkriegszeit Folgen haben müssen - daran ließen SPD, Grüne und FDP zum Start ihrer Ampel-Regierung keine Zweifel. "Wir treiben auch innerhalb der Bundesregierung die weitere Aufarbeitung des NSU-Komplexes energisch voran", diktierten sie sich im Dezember 2021 im Kapitel "Kampf gegen den Extremismus" in den Koalitionsvertrag. Es geht um ein Ziel, das gerade den Hinterbliebenen der Opfer viel bedeutet. Denn noch immer sind viele Fragen offen.

Der "Nationalsozialistische Untergrund" hatte von 2000 bis 2007 zehn Menschen ermordet. Sterben mussten neun Männer mit türkischen und griechischen Wurzeln und eine Polizistin aus Thüringen. Hinzu kamen mehrere Sprengstoffanschläge, bei denen Dutzende Menschen verletzt wurden. Erst als Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem Raubüberfall 2011 aufflogen und sich selbst erschossen, wurde der Zusammenhang der Taten klar. Ihre Mittäterin Beate Zschäpe wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Experten und Mitglieder der eigenen Koalition kritisieren Faeser

Und noch immer sind viele Fragen offen. Etwa jene, wie die Täter so lange unerkannt bleiben konnten und damit auch ihr rechtsextremer Hintergrund. Rätselhaft bleibt jedoch die Rolle von Mitarbeitern und V-Leuten des Verfassungsschutzes. Akten sollen vernichtet worden sein, statt Missstände aufzudecken. Fraglich ist noch immer, warum gefundene Todeslisten nicht ernster genommen wurden, auf denen sich etwa auch der später ermordete Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke befand. Noch immer sind viele Empfehlungen aus Bundes- und Landes-Untersuchungsausschüssen für Justiz und Polizei nicht umgesetzt.

Doch nach Informationen der Süddeutschen Zeitung kommt die Aufarbeitung unter Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kaum voran. In der Koalition, aber auch unter Experten, gibt es inzwischen heftige Kritik daran, dass sie alles andere als energisch ausfällt. Eine erst im Mai eingesetzte "Arbeitsgruppe zur weiteren Aufarbeitung des NSU-Komplexes" wirke wie ein Feigenblatt, heißt es. Und Pläne für ein Erinnerungs- und Dokumentationszentrum kämen kaum voran.

Auch ein Koalitionspartner Faesers ist äußerst unzufrieden. "Die Aufklärung des Staatsversagens rund um den NSU ist seit dessen Selbstenttarnung durch Intransparenz und Widerwillen gekennzeichnet", sagt die Grünen-Innenpolitikerin Misbah Khan. Faeser habe den Kampf gegen Rechtsextremismus kurz nach Amtsantritt zwar zu einem ihrer Schwerpunkte ausgerufen und bei den Betroffenen Hoffnungen geweckt, aber: "Der eigene Anspruch und die Wirklichkeit gehen hier stark auseinander", sagt Khan. "Der Staat muss sich jedoch endlich seinen Verfehlungen stellen." Eine weitere Legislaturperiode voller Verzögerungs- und Hinhaltetaktik sei den Opfern des NSU-Komplexes sowie den aktuell Betroffenen rechter Gewalt "unwürdig".

"Es wirkt so, als sollten lediglich 'Ist-erledigt-Kästchen' abgehakt werden"

Damit kämpft Faeser vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober plötzlich an einer weiteren Front. Sie ringt bereits wegen der Abberufung ihres früheren Spitzenbeamten und Cybersicherheitschefs Arne Schönbohm mit Vorwürfen und muss am Mittwoch vor dem Innenausschuss des Bundestags dazu Rede und Antwort stehen.

Auch Fachleute halten das zögerliche Vorgehen beim Thema NSU für ein Problem. "Es gibt noch immer gravierende Defizite bei der Aufarbeitung des NSU. Das ist gefährlich", sagt der frühere NSU-Opferanwalt und heutige Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung, Mehmet Daimagüler, der Süddeutschen Zeitung. "Weil sich massive Fehler wiederholen können. Und weil in der Gesellschaft mehr Vertrauen zerstört als geschaffen wird, wenn selbst eine jahrelange Aufarbeitung ein Papiertiger bleibt."

Daimagülers Plädoyer: "Wir müssen jetzt dringend handeln." Die eingerichtete Arbeitsgruppe aber werde den Problemen nicht gerecht. Sie habe erst ein Mal getagt. Daimagüler selbst ist Teilnehmer und fürchtet, dass es eher um eine Formsache geht: "Es wirkt so, als sollten lediglich 'Ist-Erledigt-Kästchen' abgehakt werden."

In entscheidenden Fragen geht dagegen offenbar wenig voran, etwa bei der Aufarbeitung der Geschehnisse bei Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern. "Die Rolle von V-Leuten bei der Entstehung des NSU und ihr Wirken im engsten NSU-Unterstützerumfeld wurde in den Behörden nicht wirklich intensiv aufgearbeitet", klagt Daimagüler. "Die Lösch- und Schredderaktionen von relevanten NSU-Akten sind nie transparent aufgeklärt worden." Die Verfassungsschutz-Behörden hätten inzwischen immer größere Bedeutung, aber die politische Kontrolle halte damit einfach nicht Schritt.

Das Innenministerium weist die Kritik zurück

Justiz und Polizei bräuchten zudem dringend eine bessere Statistik. "Die im Moment gebräuchlichen Kriminalitätsstatistiken sind lückenhaft und im Ergebnis nicht wirklich aussagekräftig", sagt Daimagüler. Es bleibe unklar, wie konsequent Hasskriminalität von Behörden und Gerichten inzwischen wirklich verfolgt werde. Nötig sei eine Verlaufsstatistik für Straftaten der Hasskriminalität von der Strafanzeige bis zum rechtskräftigen Urteil. Daimagülers Empfehlung: Eine unabhängige Untersuchung solle prüfen, wie gut die Dutzenden Empfehlungen von insgesamt 14 Untersuchungsausschüssen auf Bundes- und Landesebene umgesetzt worden seien.

Das BMI weist die Kritik zurück. Die "Verankerung der weiteren Aufarbeitung des NSU-Komplexes im Koalitionsvertrag" und "daraus resultierend die Einsetzung einer entsprechenden Arbeitsgruppe unter Federführung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) unterstreicht die herausragende Bedeutung weiterer Aufklärungsarbeit für die Bundesregierung", teilt ein Sprecher mit. Eine Antwort auf die Frage, was die AG bislang konkret erarbeitet hat, bleibt das Ministerium allerdings schuldig. Sie diene "der Bestandsaufnahme, Evaluierung und Fortentwicklung der bereits ergriffenen Maßnahmen", heißt es lediglich.

Daimagüler hofft auf ein deutlicheres Zeichen aus Faesers Ressort. Für die Hinterbliebenen der Opfer sei es schwer, "unter diesen Umständen verlorenes Vertrauen in den Staat zurückzugewinnen".