Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Er bleibt der große Unbekannte, trotz all der roten Plakate am Straßenrand. Auch in Bielefeld lehnt sein Konterfei an Laternenpfählen, auf dem Weg vom Bahnhof in die Innenstadt lächelt Thomas Kutschaty an jeder zweiten Ecke: warme braune Augen, runde Brille, Fünftagebart. Und doch erkennt kein Passant den SPD-Spitzenkandidaten, als diese kleine, hagere Gestalt am frühen Abend in Windjacke, dunkelblauer Hose und weißen Turnschuhen allein durch die Straßen eilt.