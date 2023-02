Von Fabian Fellmann, Washington

An Chamäleons mangelt es nicht in der US-Politik. Nikki Haley ist eines, das seine Farbe besonders schnell und oft wechseln kann, wenn das der politischen Karriere dient. Die Grundfarbe hat Haley immer beibehalten: tiefrot, wie es sich für eine beinharte Republikanerin gehört. Die Schattierung aber passt sie regelmäßig den Umständen an. Mal ganz nah an Donald Trumps Orange, mal ziemlich weit davon entfernt - wie so manche ambitionierten Politikerinnen und Politiker in der Republikanischen Partei.

Welches Rot die 51-Jährige derzeit gerade trägt, ist gar nicht so einfach auszumachen. Es scheint eines zu sein, das der 76-jährige Trump gar nicht gerne sieht. Sie sei "übertrieben ehrgeizig", giftelte der bisher einzige offizielle Präsidentschaftskandidat der Republikaner vergangene Woche. Das wäre eine Art politisches Todesurteil gewesen vor ein paar Jahren, als Trump noch unangefochten der starke Mann in der Partei war, gerade gegen eine Frau, die auch in den USA ihre Ambitionen gefälligst nicht allzu selbstbewusst vorzutragen hat.

Haley steht kurz davor, formell ihre Bewerbung als Präsidentschaftskandidatin der Republikaner für die Wahl 2024 zu erklären. Für den 15. Februar hat sie zu einem "special announcement" eingeladen, genau wie Trump im November, als er bekannt gab, noch einmal ins Weiße Haus einziehen zu wollen. Nur zu gern wäre der frühere Präsident alleine ins Rennen gegangen, bisweilen droht er auch mehr oder weniger offen, gegen den Willen der Partei anzutreten. Und nun macht ihm ausgerechnet eine Frau Konkurrenz? Eine, die Teil seiner Administration war? Eine, die mal sagte, sie werde nie "gegen ihren Präsidenten antreten", wie Trump jetzt in Erinnerung ruft?

Dabei sollte Trump von Haley eigentlich nichts zu befürchten haben. Ihr werden nur Außenseiterchancen eingeräumt, obwohl ihre Kandidatur bereits als historisch bezeichnet wird. Seit 60 Jahren ist bei den Republikanern keine derart gut für das Präsidentenamt qualifizierte Frau mehr angetreten, und schon gar keine Nicht-Weiße. Allerdings hat Haley, Tochter von Einwanderern aus Indien, schon oft bewiesen, dass sie auf der Außenseiterposition zur Höchstform aufläuft. Zur Politik fand die Buchhalterin des Kleidergeschäfts ihrer Eltern über lokale Gewerbevereinigungen, als sie 2004 wider Erwarten einen altgedienten Abgeordneten aus dem Parlament von South Carolina verdrängte.

Premieren über Premieren

Als sie sechs Jahre später zum Sprung ins Gouverneursamt ansetzte, hinkte sie in den Umfragen lange hinterher, bis sie kurz vor der Wahl aus dem Nichts eine Empfehlung von Sarah Palin erhielt - und gewann. Damit begann ihr Höhenflug: Sie war mit 39 Jahren die jüngste Gouverneurin im Land und erst die dritte Nicht-Weiße sowie die erste Frau asiatischer Herkunft an der Spitze eines US-Bundesstaats. Dort bewies sie einen wachen politischen Instinkt und ein Faible für die Lieblingsthemen der Republikaner, tiefere Steuern und mehr Grenzkontrollen, bald landete sie auf der Liste der 100 einflussreichsten Personen des Time Magazine.

Ihre zweite Amtszeit brach sie eher überraschend ab, um ihre politische Karriere mit dem nunmehr starken Mann bei den Republikanern zu verbinden. Haley wurde zwei Jahre lang UNO-Botschafterin unter Donald Trump. Das war wiederum eine Premiere; sie war die erste indisch-stämmige Amerikanerin im Präsidentenkabinett. Vor allem aber trug es ihr den Vorwurf ein, ein Wendehals zu sein, oder eben ein Chamäleon, wie es die Amerikaner nennen, denn bei den Vorwahlen hatte sie noch Trumps Konkurrenten unterstützt und ihn beschrieben als "alles, was eine Gouverneurin nicht als Präsident will".

Ob sie inzwischen wieder ein eigenes Rot trägt oder eben doch weiterhin dem Orange von Trump zuneigt, ist alles andere als klar. Nach dem Kapitolsturm 2021 sagte sie, Trump sei erledigt: "Er hat alle politische Glaubwürdigkeit verloren. Er wird nicht noch einmal für ein Amt kandidieren." Ganz verderben will sie es mit ihm jedoch auch diesmal nicht: Sie rief ihn an, um ihn über ihre Kandidatur zu informieren. Diese könnte zwar zu seinem Nachteil geraten, indem sie sich als Türöffnerin betätigt und weitere Herausforderer ermutigt.

Niederträchtigkeiten fliegen hin und her

Allerdings könnte Trump ein großes Kandidatenfeld auch durchaus zupass kommen. Schon 2016 verteilten sich die Stimmen auf so viele Bewerber, dass er sich in einigen Staaten mit weniger als 30 Prozent an die Spitze setzen konnte. Ein solches Szenario ist auch bei der Wahl 2024 durchaus möglich. Sein stärkster Herausforderer Ron DeSantis, derzeit Gouverneur von Florida, schlägt sich in Umfragen bemerkenswert gut im Vergleich mit Trump - sofern das Kandidatenfeld klein bleibt.

Gegen seinen politischen Ziehsohn sprüht Trump nun Gift und Galle. "Ron DeSantis wurde dank mir gewählt", sagte er. Unter Tränen habe DeSantis um Unterstützung gebettelt. "Er hatte nichts mehr, er war tot." DeSantis konterte kühl: Er sei soeben wiedergewählt worden. Er musste nicht ausdrücklich sagen, dass dem anderen dasselbe nicht gelungen ist, um seine Botschaft zu übermitteln: Trump ist ein Loser. Und Verlierer mögen Wählerinnen und Wähler nicht, besonders nicht die US-amerikanischen.

Trump behauptet zwar stets, dass er in den Umfragen gegen DeSantis führe. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Auswertungen sind jedoch riesig. Seine Beliebtheit schwankt je nach Erhebung zwischen nur 25 und unwahrscheinlich hohen 55 Prozent. Tendenziell tiefere Werte weisen die qualitativ guten Umfragen aus, wie die New York Times vor kurzem festhielt. Und in den meisten Bundesstaaten mit den entscheidenden frühen Vorwahlen schneidet Trump derzeit schlechter ab als 2016.

Die großen Geldgeber warten ab

Wegen der unklaren Ausgangslage halten sich die großen Geldgeber der Republikaner auffallend zurück, auch Wahlempfehlungen hat Trump bisher nur wenige erhalten. Abzuwarten scheint auch eine ganze Reihe weiterer Interessenten, die den Boden für eine eigene Kandidatur bereiten, aber kaum vor dem Sommer offiziell einsteigen dürften.

Mike Pompeo, Trumps Außenminister, hat soeben eine Autobiografie veröffentlicht, für einen Politiker seiner Stellung quasi das Vorwort zum Bewerbungsschreiben um das höchste Amt im Staat. Vor ihm hat Mike Pence ein Buch geschrieben, Trumps Vizepräsident, der sich als strenggläubige Alternative zu seinem ehemaligen Chef positioniert. Ohne Buch, dafür mit einer vollen Wahlkampfkasse löst zudem Tim Scott Spekulationen aus; der Senator aus South Carolina ist der einzige Afroamerikaner unter den möglichen Bewerbern.

An nationalen Beziehungsnetzen und Image baut außerdem eine Reihe von Gouverneuren: Glenn Youngkin aus Virginia etwa gilt als smarter Kulturkämpfer mit mehr Professionalität als Trump, Chris Sununu aus New Hampshire und Marylands Ex-Gouverneur Larry Hogan verkaufen sich als Anti-Trumps, als Konservative mit Herz und Hirn. Trump werde es wohl gelingen, sich von der republikanischen Wählerschaft nominieren zu lassen, sagen sie beide. Aber gegen Joe Biden, den voraussichtlichen Kandidaten der Demokraten, werde er einmal mehr den Kürzeren ziehen.

Zu diesem Schluss ist auch der "Club for Growth" gekommen, ein einflussreiches Netzwerk konservativer Spender. Sie haben sechs mögliche Präsidentschaftskandidaten zu ihrem nächsten Anlass eingeladen, allen voran Ron DeSantis, dazu Mike Pence, Mike Pompeo, Tim Scott, Glenn Youngkin und, last but not least, Nikki Haley.

Nicht dabei ist Donald Trump.