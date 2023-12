Bei einem Drohnenangriff im Norden Nigerias sind am Sonntagabend zahlreiche Menschen getötet worden. Offizielle Angaben zur Opferzahl gibt es bislang nicht, Medien berichten am Montag von 30 bis 90 Toten und zahlreichen Verletzten. Das Büro von Amnesty International in Nigeria spricht sogar von 120 Todesopfern. Ein Vertreter des Ministeriums für innere Sicherheit im nördlichen Bundesstaat Kaduna machte das Militär für den Angriff verantwortlich.