Von Sarah Kohler und Leopold Zaak

Nach der Landtagswahl in Niedersachsen ist eines klar: SPD und Grüne haben die absolute Mehrheit und wollen koalieren. Noch in dieser Woche sollen zwischen den Parteien Gespräche stattfinden.

Was aber noch unklar ist: Welche Auswirkungen hat diese Wahl für die Politik im Bund? Kann Kanzler Olaf Scholz den Sieg von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für sich nutzen, obwohl dieser im Wahlkampf immer wieder auf Distanz gegangen war? Kommen die Grünen nach dem guten Ergebnis in Niedersachsen auch wieder im Bund zu besseren Umfragewerten? Was bedeutet das starke Ergebnis der AfD, die zweistellig ist?

Auch auf der Seite der Verlierer gibt es viele spannende Fragen: Wie geht CDU-Chef Friedrich Merz mit der Niederlage um? Und: Was für eine FDP wird man in den nächsten Wochen im Bund erleben, nachdem sie in Niedersachsen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist? Wackelt wegen der Wahl im zweitgrößten deutschen Bundesland die Koalition in Berlin? Hier lesen Sie die Reaktionen auf die Wahl im Überblick:

Die FDP will nach Wahlniederlage Profil schärfen

Die FDP sieht als Grund für der Niederlage vor allem ihre Rolle in der Ampel-Koalition im Bund. Parteichef Christian Lindner, der sich um 11 Uhr am Montag äußern will, sagte nach dem Ergebnis, die FDP zahle einen Preis für die Beteiligung an der Ampel-Koalition.

Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai gab noch am Wahlabend den Koalitionspartnern SPD und Grünen der Ampel-Regierung im Bund die Schuld an der Niederlage. "Meine Partei hat nach wie vor große Probleme mit dieser Koalition", sagte er. Man müsse verhindern, "dass linke Projekte in dieser Koalition umgesetzt werden".

Konkret nannte Djir-Sarai den Streit um die Schuldenbremse. Eine Koalition werde nicht funktionieren, "wenn zwei Partner permanent Ideen entwickeln, wie man noch mehr Geld und noch mehr Geld ausgeben kann und andere sich permanent mit der Frage beschäftigen müssen, wie man das Ganze organisiert und finanziert." Man werde versuchen, eigene Punkte stärker herauszustellen.

Auch die CDU gibt der Ampel Schuld an Stimmverlusten und an Erfolg der AfD

Die CDU erzielte am Sonntag in Niedersachsen ein historisch schlechtes Ergebnis von 28,1 Prozent. Landeschef Bernd Althusmann kündigte noch am Sonntagabend an, sein Amt abzugeben, weitere Personalveränderungen könnten folgen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz entließ heute den Bundesgeschäftsführer der Partei, Stefan Hennewig. Es habe ihm an "Schlagkraft" in den letzten Kampagnen gemangelt.

Generalsekretär Mario Czaja sagte in der ARD, er sehe "ein heftiges Gegeneinander in dieser Koalition". In der derzeitigen Krisensituation habe davon die AfD profitiert, die jedoch keine eigenen Lösungen für die Probleme der Menschen anbiete. "Das ist bitter zu sehen, aber auch ein Ergebnis der Arbeit der Bundesregierung."

SPD im Aufwind

Ganz anders ist die Lage bei der SPD. Als klarer Sieger der Landtagswahl in Niedersachsen gilt der bisherige Ministerpräsident Stephan Weil, der wohl weiter im Amt bleiben wird. Trotz Verlusten kam seine Partei am Sonntag auf 33,4 Prozent und bleibt damit stärkste Kraft.

Noch am Abend stellte er eine Rückkehr zu einer rot-grünen Koalition in Niedersachsen in Aussicht. "Wenn ich die Chance habe, möchte ich gerne eine rot-grüne Landesregierung bilden", sagte der SPD-Spitzenkandidat. Es wäre die dritte Amtszeit für den SPD-Spitzenkandidaten.

Generalsekretär Kevin Kühnert war bemüht, den Koalitionspartner im Bund zu beruhigen. "Jetzt ist keine Bundestagswahl, und wir arbeiten stoisch an dem, was wir uns vorgenommen haben", sagte er.

Grüne wollen eigene Themen setzen

Am Tag nach der Landtagswahl treten am Montag die Parteigremien der Grünen in Niedersachsen zusammen. Mit 14,5 Prozent erzielte die Partei ein Rekordergebnis und will eigene Schwerpunkte setzen. "Wir wollen Niedersachsen und die niedersächsische Wirtschaft klimaneutral aufstellen, das wird ein großer Schwerpunkt sein. Wir werden auch einen Schwerpunkt auf soziale Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit legen", sagte Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg. Streitthema könnte vor allem die Mobilitätswende werden.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour appellierte währenddessen an die Ampel-Koalitionäre. Trotz unterschiedlicher Gefühle zum Wahlausgang sollte man nach außen Geschlossenheit zeigen: "Unterm Strich ist die Zusammenarbeit gut - bei allen Differenzen, die wir haben." Die Verantwortung der Regierung angesichts der aktuellen Krisen sei gewaltig und müsse weiter gemeinsam übernommen werden.