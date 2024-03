Bundesregierung will Reform des WissZeitVG beschließen. Seit Jahren wird heftig um befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft gestritten. Nach langem Ringen könnte das Kabinett an diesem Mittwoch tatsächlich eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, kurz WissZeitVG, beschließen. Viele sehen in den Plänen des FDP-geführten Forschungsministeriums allerdings keine Verbesserung. Auch ob der Bundestag zustimmt, ist fraglich. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Brückeneinsturz in Baltimore: Sechs Vermisste vermutlich tot. Angesichts der Wassertemperatur gehen die US-Behörden nach so vielen Stunden nicht mehr davon aus, dass noch eine der sechs Personen lebendig gefunden werden kann. Bis offizielle Ergebnisse zum Hergang des Unglücks vorliegen, dürfte es noch dauern. Zum Artikel

Guide Michelin: Elf der 32 neuen Sterne-Restaurants sind in Bayern. Bei der Gala des einflussreichen Gastronomieführers räumen vor allem Restaurants aus dem Freistaat ab. Außerdem, und das ist die wichtigste Nachricht: Deutschland hat einen neuen Drei-Sterne-Koch: Edip Sigl ist Küchenchef im Restaurant "Es:senz" im Achental in Oberbayern. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin rückt von seiner Propaganda nicht ab. Drei Tage nach dem Terroranschlag bei Moskau spricht der russische Machthaber erstmals von islamistischen Tätern. Zugleich macht er klar, wo er die wahren Schuldigen sieht: in der Ukraine und weiter im Westen. Sie sollen die Auftraggeber des Anschlags sein. Zum Artikel (SZ Plus)

USA widersprechen Israel: Nicht UN-Resolution ist Grund für ins Stocken geratene Verhandlungen. Die US-Regierung weist eine Aussage Netanjahus zurück, wonach die Forderung nach einer "sofortigen Waffenruhe" der Grund dafür gewesen sein soll, dass die Verhandlungen mit der Hamas nicht zu einer Einigung kommen. Einem Sprecher des US-Außenministeriums zufolge sei diese Erklärung "in fast jeder Hinsicht ungenau, und sie ist unfair gegenüber den Geiseln und ihren Familien". Alle Entwicklungen im Liveblog

Deutschland besiegt die Niederlande. Die deutsche Nationalmannschaft heizt die EM-Euphorie mit einem weiteren Erfolg gegen eine große Fußball-Nation an. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann gewinnt den Klassiker gegen die Niederlande in Frankfurt 2:1 (1:1). Die Tore erzielen Mittelstädt und Füllkrug. Zum Artikel (SZ Plus)

