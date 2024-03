Seit bei einem Adidas-Werbespot das Lied im Hintergrund lief, fordern viele deutsche Fans den 80er-Jahre-Hit"Major Tom" von Peter Schilling als Torhymne für die Nationalmannschaft, am besten schon bei der im Sommer startenden EM im eigenen Land. Dem Sänger gefällt die Idee, eine am Sonntag gestartete Petition fand bis Dienstagmittag mehr als 67 000 Unterstützer. Die Uefa als Veranstalter hat allerdings schon abgelehnt. Bleibt die Frage: Was macht eigentlich eine gute Torhymne aus? Ein Anruf bei Gunnar Leue, der ein Buch über die Kulturgeschichte des Fußballsounds geschrieben hat - und "Major Tom" eine Rolle bei der EM zutraut.

SZ: Herr Leue, haben Sie die Petition für "Major Tom" unterschrieben?

Gunnar Leue: Nein, und ich werde es wohl auch nicht tun. Bezeichnenderweise bin ich Mitglied bei Union Berlin, dem einzigen Verein ohne Torhymne. Bei uns im Stadion sind wir der Meinung, dass wir keine Musik brauchen, um uns über ein Tor zu freuen.

"Ich schreie immer so lang und laut, dass ich gar nicht mitbekomme, welches Lied läuft", hat Bundestrainer Julian Nagelsmann gerade erklärt, wichtig sei, dass überhaupt ab und an eine Torhymne erklingt. Sie haben allerdings ein Buch über Fußballmusik geschrieben. Welche Funktion hat die denn?

Spätestens seit der Pandemie wissen alle, auch die Fans, dass Fußball ohne Fangesänge und Lieder nur ein Sport ist wie jeder andere. Einzelne Songs bestimmen auf lange Sicht das kollektive Gedächtnis einer ganzen Nation. Ich denke da an "Football's coming home" aus dem Lied "Three Lions" zur EM 1996 in England. Das prägt die englische Fußballkultur noch heute.

Was macht denn eine gute Tormusik aus?

Das Rezept ist im Prinzip für Lieder und Fangesänge das gleiche: Am wichtigsten ist, dass sie eingängig sind. Dazu braucht es eine Melodie, die hängenbleibt, einen Text, den man nach einmaligem Hören beherrscht, etwas, das einen Ohrwurm auslöst. Auch eine Feieratmosphäre hilft, die Sekunden nach einem Tor sollen sich wie eine Kurzzeitparty anfühlen. Diese Kriterien erfüllt "Major Tom" ganz klar, vor allem mit dem Refrain.

Detailansicht öffnen Gunnar Leue ist Journalist und Autor. 2023 erschien sein Buch "You'll Never Sing Alone. Wie Musik in den Fußball kam". (Foto: privat)

Die Fans der deutschen Nationalmannschaft feierten auch schon zu "Schwarz und weiß" von Oliver Pocher und tun es derzeit zum Elektro-Instrumental "Kernkraft 400". Künstlerisch wertvoll ist das ja nicht unbedingt.

Vielen Fans kommt es tatsächlich gar nicht so darauf an, welches Lied da jetzt genau aus den Lautsprechern kommt, solange es eingängig ist. Viele Vereine wählen ihre Hymnen aber auch ziemlich willkürlich aus ...

In Köln läuft immerhin Karnevalsmusik im Stadion ...

Augsburg stellt mit dem Lummerlandlied aus der Augsburger Puppenkiste auch einen regionalen Bezug her. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das nur so wenige Vereine machen. Stattdessen spielen einige Klubs sogar dieselbe Torhymne. "Cancan" aus der Operette "Orpheus in der Unterwelt" nutzen sowohl der FC Bayern als auch Bochum, und Gladbach und Heidenheim spielen beide "Döp Döp Döp" von Scooter. Das finde ich schräg.

Die deutschen Fans wünschen sich nun ausgerechnet einen Hit aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle. Warum?

Der Einfluss des Werbeclips ist mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Aber da steckt mehr dahinter. Viele nehmen die 80er heute als unbeschwert wahr. Das Lied passt dazu, es drückt eine Lockerheit und einen Frohsinn aus, den sich viele Menschen heute wieder wünschen.

Es geht also um eine Sehnsucht der Deutschen nach einer "völlig losgelösten" Nationalmannschaft?

Kann man so sagen. In einer Zeit von Kriegen und Krisen, in der dann auch noch die Nationalmannschaft schlecht spielt, ist die Aufbruchsstimmung, die der Song vermittelt, ein Treiber dieser Petition. "Major Tom" wurde nicht ohne Grund nach dem ersten guten Spiel seit Jahren als neue Torhymne gefordert.

Die Uefa hat schon abgelehnt, zumindest bei der EM soll es stattdessen Jingles für alle Teams aus dem offiziellen EM-Song geben. Werden die Fans den Song trotzdem für sich nutzen?

Der Hype ist enorm, ich würde aber erst einmal abwarten, wie die weiteren Resultate der Nationalmannschaft bis zur EM ausfallen. Wenn die Vorfreude tatsächlich immer weiter steigt, kann Musik auch im Sport wie kaum etwas anderes dazu beitragen, ein positives Grundgefühl zu verstärken. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele Fans das Lied am Ende a cappella im Stadion anstimmen - auch als Zeichen für eine gewisse Anarchie und gegen die Uefa.