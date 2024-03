Wilders wird in den Niederlanden nicht Ministerpräsident. Knapp vier Monate nach der Parlamentswahl kommt es in Den Haag wohl zu einer "außerparlamentarischen" Regierung: ein demokratisches Experiment ohne Koalitionsvertrag. Was genau das bedeutet, bleibt vorerst offen. Aber der Rechtsaußen-Politiker und Wahlsieger Wilders verzichtet auf das Amt. Zum Artikel

Papst Franziskus veröffentlicht Autobiografie. Seine Aussagen zum Krieg in der Ukraine, die als Aufforderung zur Kapitulation verstanden wurden, haben vor allem in westlichen Ländern Empörung ausgelöst. In der kommenden Woche erscheint ein Buch über sein Leben, das erklärt, warum er immer wieder aneckt - außerhalb und innerhalb der katholischen Kirche. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD flutet das Gericht mit Anträgen - Prozess gegen den Verfassungsschutz vertagt. Eigentlich soll das Oberverwaltungsgericht in Münster klären, ob der Verfassungsschutz die Partei beobachten darf. Doch die AfD-Anwälte werfen dem Richter Befangenheit vor und stellen zahlreiche Anträge zu möglichen V-Leuten in der Partei - so viele, dass die Verhandlung nun vertagt wurde. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Zum Artikel

Bericht: Israel will Zivilisten vor Bodenoffensive in Rafah auf "humanitäre Inseln" bringen. Wohin man die Menschen genau bringen will, ist noch unklar. Laut Israels Militär sollen die Menschen dort aber versorgt werden. Der Zeitpunkt der Verlegung sowie der Beginn des Einsatzes soll laut einem Militärsprecher mit Ägypten abgestimmt werden. Alle Entwicklungen im Liveblog

Neuer Ärger um Bahnprojekt Stuttgart 21. Die Bahn will den neuen Bahnhof Ende 2025 in Betrieb nehmen, doch es gibt Lieferschwierigkeiten bei der Sicherungstechnik. Nun wird diskutiert, ob zunächst nur ein Teil eröffnet oder der Termin nochmal um ein Jahr verschoben wird. Ursprünglich sollte der Bahnhof 2019 fertig werden. Zum Artikel

EU-Parlament: Grüne beschließen "Sofortprogramm" zum Schutz vor Belästigung. Der Fall des Abgeordneten Gallée, der sein Amt unter dem Verdacht der sexuellen Belästigung niedergelegt hat, lastet schwer auf der Partei. Vor allem die Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Europawahl, Reintke, steht in der Kritik, sich nicht ausreichend um den Schutz der Opfer gekümmert zu haben. Zum Artikel

Dortmund schlägt Eindhoven und zieht ins Champions-League-Viertelfinale ein. Der BVB gewinnt mit 2:0 gegen die Niederländer und sichert sich damit das Weiterkommen. Das entscheidende Tor fällt in der Nachspielzeit. Kurz zuvor vergibt PSV die große Chance auf die Verlängerung. Zum Artikel

Vor Champions-League-Spiel: Eindhoven-Fan in Dortmund schwer verletzt

Weitere wichtige Themen

Tarifstreit: Warnstreiks treffen an diesem Donnerstag erneut Zehntausende Flugreisende

Restitution: Deutschland erleichtert Rückgabe von NS-Raubkunst (SZ Plus)

Handel: Italienischer Sporthändler Cisalfa übernimmt Sportscheck

Erderwärmung: Ethikrat will Wohlhabende für Klimaschutz stärker zur Kasse bitten

