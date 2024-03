Alles zum Krieg in der Ukraine

Berichte: Gefechte zwischen Militär und proukrainischen Kämpfern in russischen Grenzregionen. In den Oblasten Belgorod und Kursk operieren offenbar russische Putin-Gegner und rücken mit Panzern auf Grenzdörfer vor. In Videos sind Schüsse und Explosionen zu hören. Die russischen Behörden dementieren Berichte über die Angriffe. Die Lage ist unübersichtlich. Zum Liveblog