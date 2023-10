Alle Entwicklungen im Liveblog: Macron wirft Israel "undifferenziertes Bombardement" in Gaza vor

Vorstoß von Ministerpräsident Sánchez: Spanien will "Friedensgipfel" ausrichten

USA bombardieren zwei Ziele in Syrien. Es handelt sich dabei um Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarden, unter anderem ein Waffenlager. Die Biden-Regierung betont, man wolle keine Eskalation. Es geht wohl um Abschreckung in Richtung des Iran. Zum Artikel (SZ Plus)

Antworten auf die wichtigsten Fragen: Wo die Geiseln sein könnten und wie sie behandelt werden

Nachrichten kompakt

Bahn will Streiks an Weihnachten verhindern. Die Lokführer sollen auf den Arbeitskampf verzichten und dafür eine Prämie erhalten: Mit diesem Vorschlag will die Deutsche Bahn Reisenden in den nächsten Wochen Zugausfälle ersparen. Doch Gewerkschaftschef Weselsky räumt die Initiative am Freitag erstmal ab. Zum Artikel

EU-Staaten sichern Ukraine Waffen und Munition zu. Auf dem EU-Gipfel sichert die EU dem osteuropäischen Land vor dem zweiten Kriegswinter anhaltende Waffen- und Munitionslieferungen zu. Ungeklärt ist die Frage, woher die Milliarden Euro dafür kommen sollen. Zum Artikel

Ukrainische Piloten trainieren in den USA an F-16-Kampfjets. Das Training sei ein wesentlicher Teil des Aufbaus der ukrainischen Luftverteidigung, so die US-Botschafterin in der Ukraine. Die USA haben die Entsendung der Kampfflugzeuge aus den Niederlanden und Dänemark in die Ukraine genehmigt, sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen ist. Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen des Tages:

Neues Bündnis: So sieht Wagenknechts Wirtschaftspolitik aus