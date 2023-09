Nachrichten kompakt

EU schottet sich mit Asylreform ab. Die neue Asylpolitik der Europäischen Union ist eine Zäsur. Flüchtlinge ohne Aussicht auf Anerkennung sollen bald an den Außengrenzen festgehalten werden. Doch das allein wird kaum reichen, um die rechte Welle zu stoppen. Italiens postfaschistische Premierministerin Meloni führt bereits den Ton in der Migrationsdebatte an. Und in Frankreich wartet Le Pen auf ihren Einsatz. Zum Artikel