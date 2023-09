Ein berühmter, circa 300 Jahre alter Baum am Hadrianswall in Nordengland, der durch den Hollywood-Film "Robin Hood - König der Diebe" mit Kevin Costner bekannt wurde, ist illegal gefällt worden. Die Polizei nahm am Donnerstag einen 16-Jährigen unter Tatverdacht fest. Angaben zum möglichen Motiv machte sie nicht.