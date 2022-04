Von Tobias Bug

Krieg in der Ukraine

Melnyk kritisiert: Schwere Waffen fehlen auf deutscher Angebotsliste. Kanzler Scholz hat angekündigt, die Ukraine könne aus einer Liste Kriegsgerät auswählen, die Bundesregierung werde den Kauf finanzieren. Nun bemängelt der ukrainische Botschafter, dass schwere Waffen auf der Liste weiterhin fehlten. Prorussische Separatisten nehmen offenbar die Kleinstadt Kreminna ein. Die Lage in Mariupol bleibt angespannt. Zum Liveblog

USA trainieren Ukrainer an Haubitzen. Mit dem Beginn der russischen Offensive in der Ostukraine stärken die USA ihre Unterstützung für die Ukraine. Sie stellen Haubitzen zur Verfügung - und das Training auf dem schweren Gerät. Zum Artikel (SZ Plus)

Vor Offensive im Osten: Russlands Soldaten sind müde. Die russischen Streitkräfte verstärken ihre Truppen im Osten der Ukraine und starten jetzt die befürchtete Großoffensive: Russland spricht von 1260 Zielen, die man beschossen habe. Doch die Soldaten sind von den Kämpfen vor Kiew erschöpft. Genau darin könnte eine Chance für die Verteidiger liegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Im Windschatten des Ukraine-Kriegs lässt Erdoğan kurdische Separatisten im Nordirak bombardieren. Der türkische Präsident begründet dies mit dem Kampf gegen die PKK, die in Europa und den USA offiziell als Terrorgruppe gelistet wird. Das internationale Interesse ist überschaubar, Kritik daran muss Erdoğan nicht fürchten. Denn der Mann, der sowohl mit Moskau wie auch mit Kiew gut kann, wird als Vermittler gebraucht - und umworben. Zum Artikel (SZ Plus)

EU will Russlands größte Bank blockieren. Kommissionschefin von der Leyen kündigt Sanktionen gegen die Sberbank an, die etwa 37 Prozent des russischen Bankensektors ausmacht. Fachleute halten das für überfällig, denn bisher hat die EU nur vier der großen russischen Top-Ten-Geldhäuser sanktioniert, die etwa ein Viertel des russischen Bankenmarktes umfassen. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Inflation trifft ärmere Haushalte am stärksten. Im März hat sich die Inflation in Deutschland noch einmal stark beschleunigt, von 5,1 Prozent im Februar auf 7,3 Prozent. Nun liegen detailliertere Daten vor, die zeigen, wie sich die Preissteigerung auf einzelne Haushalte auswirkt. Sie stammen aus dem Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Am höchsten sind die Preise im März für Familien mit zwei Kindern und niedrigem Einkommen gestiegen, nämlich um 7,9 Prozent. Die niedrigste Preissteigerung mit 6,0 Prozent verzeichneten dagegen Singles, die im Monat mehr als 5000 Euro Nettoeinkommen zur Verfügung haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Netflix verliert erstmals seit mehr als zehn Jahren Kunden. Im ersten Quartal verliert der Streaming-Dienst 200 000 Kunden. Gerechnet hatte er mit 2,5 Millionen Neukunden. Für das laufende Quartal stellt sich Netflix gar darauf ein, dass zwei Millionen Kunden ihr Abo beenden werden. Ein Grund ist der Krieg in der Ukraine, in dessen Folge russische Nutzerkonten deaktiviert wurden. An der Börse fiel die Netflix-Aktie um ein Viertel, auch weitere Streaming-Anbieter verloren an Wert. Zum Artikel

Fanklubs statt Parteien. Eine Partei ist in Frankreich kein Familienersatz, keine Bindung fürs Leben. Volksparteien gibt es keine mehr. Die neuen Parteien personalisieren die Politik, sie sollen den Mann oder die Frau an der Spitze an die Macht bringen. Alles andere kommt später. Was das für die Politik bedeutet - und für das Vertrauen der Menschen. Zum Artikel (SZ Plus)

RKI meldet deutlich mehr Fälle, Inzidenz steigt wieder. Fast 200 000 neue Corona-Infektionen verzeichnet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch, 22 000 mehr als in der Vorwoche. Die Inzidenz steigt auf 688,3. Wegen der Feiertage seien die Zahlen aber derzeit wenig aussagekräftig. Corona-Meldungen im Überblick

SC Freiburg nach Sieg in Hamburg erstmals im DFB-Pokal-Finale. Die Freude des HSV, um den Finaleinzug im DFB-Pokal spielen zu können, weicht schnell der Furcht vor einer Blamage. Drei frühe Tore treffen die engagiert auftretenden Hamburger hart - danach haben Christian Streichs Freiburger keine Probleme mehr mit dem Zweitligisten. Der Sportclub fährt nach dem 3:1-Sieg nach Berlin. Zum Artikel

Xavier Naidoo distanziert sich von Verschwörungserzählungen. Der Sänger Xavier Naidoo war tief verstrickt in der Szene der Verschwörungsgläubigen, auch für rechte Ideologien bekundete er jahrelang Sympathie. Nun gibt er sich in einem Video geläutert. Als Grund für die überraschende Wende nennt er Putins Krieg gegen die Ukraine. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Chill, Chihuahua! Was kann der Mensch vom Hund lernen? TobyKeith, ältester Hund der Welt, macht es uns vor. Zum Artikel