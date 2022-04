Von Titus Arnu

Sind Hunde achtsamer als Menschen? Oder dümmer? Menschen grübeln dauernd über Zukunft und Vergangenheit nach und verzweifeln daran. Hunde leben im Hier und Jetzt, egal wie alt sie sind. "Das Leben mit einem alten Hund und die Begleitung in seinen letzten Jahren öffnen unsere Augen und unser Herz", schreibt die Wolfs- und Hundeforscherin Elli H. Radinger in ihrem Buch "Die Weisheit alter Hunde". Während hundelose Menschen vor allem die Weißheit alter Hunde und ihren strengen Geruch wahrnehmen, interpretiert Radinger allerhand edle Eigenschaften in die ergrauten Fellbündel hinein: Geduld, Dankbarkeit, Intuition und Witz.

Ob TobyKeith nur weiß ist oder weise, weiß nur seine Halterin Gisela Shore. Laut Guinnessbuch der Rekorde ist der Chihuahua mit dem weißen Fell neuerdings der älteste lebende Hund der Welt, er ist 21 Jahre alt. Chihuahuas sind die kleinsten Hunde und die mit der höchsten Lebenserwartung. Die älteste Hündin aller Zeiten war Maggie, ein Australian Kelpie, sie starb 2016 im Alter von 30 Jahren.

TobyKeith hat ein Herzleiden und Gelenkschmerzen, schaut gerne Fernsehen und nimmt leicht verdauliche Kost wie Gemüse, Reis und Hühnchen zu sich - ein ganz normales Seniorenleben also. Laut Gisela Shore liegt der Schlüssel zu seinem hohen Alter in der Genetik, einer gesunden Ernährung und vor allem in einem liebevollen Zuhause in Florida. Man könnte sich, ganz im Sinne von Radingers Bestseller, ein Beispiel an TobyKeith nehmen. Anstatt zu granteln und zu stöhnen, sollte man die Welt wie ein alter Hund wahrnehmen: nichts bereuen, viel auf dem Sofa chillen, sich um das Rudel kümmern. Und jedes Leckerli schnappen, das man noch erwischt!

