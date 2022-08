Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Scholz und Nordeuropäer uneins bei Visa-Vergabe an Russen. Soll der Schengen-Raum auch russischen Touristen die Einreise verweigern? Bei einem Treffen von europäischen Regierungschefs in Oslo gehen die Meinungen darüber weit auseinander. Der Bundeskanzler sagt: "Das ist nicht der Krieg des russischen Volkes, das ist Putins Krieg." Sanktionen seien gegen die verhängt worden, "die verantwortlich für den Krieg sind". Das werde fortgesetzt. Die finnische Ministerpräsidentin Marin entgegnet: "Gewöhnliche Russen haben den Krieg nicht begonnen, aber wir müssen erkennen, dass sie den Krieg unterstützen." Zum Artikel

Was wichtig ist

Ampelparteien streiten darüber, wer die Verantwortung für die Gasumlage trägt. Während Kanzler Scholz dieser Tage Skandinavien bereist, debattiert die Koalition in Berlin darüber, wen der Unmut der Bürger trifft, wenn der Winter kalt, lang und sehr teuer wird. 480 Euro pro Jahr an Mehrkosten könnte die Umlage für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit sich bringen. Scholz will ein Paket schnüren, das nicht nur diese Kosten kompensiert, sondern "darüber hinaus geht". Er steht in dem Streit zwischen Finanzminster Lindner und Wirtschaftsminister Habeck, die über den richtigen Weg für Entlastungen uneinig sind. Zum Artikel

Rundfunkrat beruft Schlesinger als RBB-Intendantin ab. Nach ihrem Rücktritt als Chefin der ARD und des Rundfunks Berlin-Brandenburg entschuldigt sich die 61-Jährige. "Das tut mir unendlich leid", sagt sie in einer Gremiensitzung. Die Entscheidung gegen Schlesinger, der vorgeworfen wird, private und berufliche Belange verquickt zu haben, fällt dennoch eindeutig aus. 22 der 23 Mitglieder des Rundfunkrats stimmen für die Abberufung mit sofortiger Wirkung. Zum Artikel

EXKLUSIV Infineon-Chef rechnet weiter mit Chip-Krise. Engpässe bei Halbleitern werde man noch bis ins kommende Jahr sehen, sagt Jochen Hanebeck. Die Weltwirtschaft sei noch mehr auf Taiwan als auf Russland angewiesen. Angesichts der Bedrohung durch China sagt er über die Insel: "Wenn aus Taiwan aber gar keine Chips mehr kommen würden, hätte das tiefgreifenden Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, und zwar weltweit." Zum Artikel (SZ Plus)

Binnenschiffer fordern schnellen Ausbau der Wasserstraßen. Angesichts der niedrigen Pegelstände in den Flüssen warnt der Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt vor Lieferengpässen. Die drastischen Auswirkungen der Dürre auf die Schifffahrt seien "Ergebnisse falscher Politik", sagt Geschäftsführer Jens Schwanen. Deutschland habe "seine Flüsse zu wenig ausgebaut". Zum Artikel (SZ Plus)

Nach der Präsidentschaftswahl in Kenia bricht Chaos aus. Der Chef der Wahlkommission ruft den bisherigen Vizepräsidenten Ruto zum Sieger aus. Er hat 50,5 Prozent der Stimmen erhalten, nur wenig mehr als sein Gegner Odinga, der auf 48,8 Prozent kommt. Doch ein Teil des Gremiums, darunter der stellvertretende Vorsitzende, trägt dieses Ergebnis nicht mit. Nun ist die Verwirrung groß und in einer Hochburg Odingas werden bereits Autoreifen angezündet. Zum Artikel

European Championships: Richard Ringer holt völlig überraschend Marathon-Gold. Der 33-Jährige triumphiert in München mit einem starken Endspurt in 2:10,21 Stunden knapp vor Maru Teferi aus Israel. Im Team laufen die Männer zu Silber, die Frauen gar zu Gold. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Ewig jung. "Wat do wohl alles dren es": Die Kölsche Mundart-Band "Bläck Fööss" spielt gerade wieder richtig auf. Natürlich am Dom. Zum Artikel