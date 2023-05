Von Julia Hippert

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Angeblicher Drohnenangriff könnte auch russisches Propagandamanöver sein. Immer wieder hat die Ukraine erfolgreiche Angriffe mit Drohnen ausgeführt - auch auf Feindesland. Doch dass ukrainische Spezialkommandos hinter den angeblichen Drohnenangriffen auf den Kreml stecken, scheint nach bisherigen Informationen unwahrscheinlich. Es könnte sich auch um ein russisches Propagandamanöver handeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Spekulationen über möglichen Berlin-Besuch von Selenskij. Die Berliner Polizei hat mitgeteilt, dass der ukrainische Präsident Mitte Mai auf Einladung des Kanzleramts nach Deutschland reisen werde. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist nach der Ankündigung allerdings mehr als unsicher. Zum Artikel

Großbrand in russischem Tanklager. Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit soll durch einen Drohnenangriff ein Feuer in einem Tanklager nahe der Krim ausgelöst worden sein. Der ukrainische Präsident ist in den Niederlanden eingetroffen. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

Der Kanzler reist nach Afrika. Olaf Scholz bricht Donnerstagfrüh nach Äthiopien und Kenia auf. Bei dem Besuch geht es neben dem Krieg in der Ukraine vor allem auch um Klimaschutz und die Lage im Sudan. Zum Artikel

Deutschland hat alle natürlichen Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. An diesem Donnerstag ist der "nationale Erdüberlastungstag". Das geht aus Berechnungen des "Global Footprint Networks" hervor. Laut der Organisation wären etwa drei Erden nötig, wenn alle Länder pro Einwohner so viele Naturgüter verbrauchten und Emissionen verursachten wie die Bundesrepublik. Zum Artikel

Lindner plant Zentrum gegen organisierte Kriminalität. Der Bundesfinanzminister kündigt ein "OK-Bekämpfungszentrum" beim Zollkriminalamt an - "OK" steht für organisierte Kriminalität. Vorantreiben will der Minister auch die Einziehung von illegal erlangten Vermögenswerten. Zum Artikel

ADAC will eigenen Schlüsseldienst anbieten. Nach einem aus seiner Sicht erfolgreichen Pilotversuch will der Automobilclub den Schlüsseldienst auch für Nichtmitglieder bundesweit anbieten. Dies sagt ADAC-Präsident Reinicke der Süddeutschen Zeitung. Neben Pannenhilfe für Radfahrer will der ADAC in Zukunft auch Beratung zu Wallboxen und zum Thema Solarenergie anbieten. Zum Interview (SZ Plus)

Eintracht Frankfurt zieht ins DFB-Pokalfinale ein. Der VfB Stuttgart ringt bis zur letzten Aktion und in Unterzahl um das Ticket nach Berlin. Doch nach einem schlechten Start dreht die Eintracht auf und gewinnt das hitzige Halbfinale 3:2. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: