Von Christoph Koopmann

Es ist wohl eine der größten internationalen Operationen, die es jemals gegen die kalabrische Mafia gegeben hat. Am frühen Mittwochmorgen stehen Tausende Polizisten in zehn europäischen Staaten vor Häusern und Geschäftsräumen, um gegen die 'Ndrangheta loszuschlagen. Mehr als 130 Festnahmen melden die Ermittler am Vormittag, die allermeisten in Italien - aber der zweite Schwerpunkt der Großrazzia liegt in Deutschland: In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Thüringen werden insgesamt mehr als 30 mutmaßliche Mafiosi verhaftet. Es geht um Drogenhandel, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Betrug und noch einiges mehr.

Im Visier der Fahnder sind gleich mehrere Familien aus der süditalienischen Region Kalabrien, fast alle stammen den Behörden zufolge aus dem Örtchen San Luca, knapp 4000 Einwohner, Blick aus den Bergen aufs Mittelmeer, Hochburg der 'Ndrangheta. Die Razzia unter dem Namen "Operation Eureka" ist der vorläufige Höhepunkt jahrelanger Ermittlungen.

Ein kalabrisches Brüderpaar investiert auffällig viel in Restaurants in Deutschland

Die Fahnder haben im Vorfeld verschiedene Verfahren zusammengeführt. Über die Betreiber einer Pizzeria im belgischen Gent, die 2019 mit Kontakten zu Drogenhändlern aufgefallen waren, und ein Brüderpaar aus Kalabrien, das auffällig große Investitionen in Restaurants unter anderem in Deutschland getätigt hatte, stießen Ermittler auch auf Verdächtige in München. Das bayerische Landeskriminalamt ermittelt seit drei Jahren gegen acht Italiener, die es der 'Ndrangheta zuordnet. Ebenfalls seit 2020 laufen in NRW Ermittlungen, als dortiger Kopf des Mafianetzwerks gilt ein 62-Jähriger aus dem Raum Hattingen. Die Verdächtigen sollen von Februar 2018 bis November 2022 fast eine Tonne Kokain nach Italien geschmuggelt haben, mit Autos, in die sie extra Verstecke eingebaut hatten. Auf gleiche Weise soll der Hauptverdächtige schon 2008 und 2009 eine Tonne Koks transportiert haben. Einen Teil der Einnahmen hat die Gruppe mutmaßlich in einer Eisdiele in Siegen gewaschen, die auch ihr Logistikzentrum gewesen sein soll.

Das Bundeskriminalamt hält die 'Ndrangheta für die derzeit "relevanteste Mafia-Gruppierung". "Sie versucht, ihr Territorium auszuweiten und Einfluss auf kalabrische Migrantengemeinschaften auszuüben." In Deutschland haben italienische Mafiaorganisationen in den 1960er- und 1970er-Jahren erste Zellen gebildet, seitdem sind ihre Aktivitäten hier ungebrochen. Deutschland gilt in Europa als größter Mafia-Standort außerhalb Italiens. Deutsche Sicherheitsbehörden gingen zuletzt davon aus, dass allein die 'Ndrangheta hierzulande etwa 20 "Locale" unterhält, also Stützpunkte, denen sie jeweils mehr als 50 Personen zurechnen. Im Jahr 2020 zählten die Behörden offiziell 505 'Ndrangheta-Mitglieder in Deutschland, doch die Dunkelziffer dürfte deutlich größer sein. Die Bundesrepublik ist für das organisierte Verbrechen nach Einschätzung von Fachleuten ziemlich attraktiv, dank vergleichsweise lascher oder nicht vorhandener Gesetze gegen die Mafia selbst oder gegen Geldwäsche - und weil die öffentliche Aufmerksamkeit überschaubar ist.

Drogenhandel, Schwarzarbeit, Subventionsbetrug

Das änderte sich 2007 zumindest für einige Zeit: In Duisburg wurden sechs Menschen vor einem italienischen Restaurant erschossen, Hintergrund war eine Fehde zweier verfeindeter 'Ndrangheta-Clans, die ebenfalls aus dem Dorf San Luca stammten. Der Clan des damaligen Schützen ist jetzt wieder im Visier der Ermittler.

Das Netzwerk, das jetzt im Zentrum der "Operation Eureka" steht, soll vor allem mit Drogen gehandelt haben. Italienische und belgische Ermittler konnten den Verdächtigen zwischen Oktober 2019 und Januar 2022 Einfuhr und Handel von beinahe 25 Tonnen Kokain zuordnen. Das Rauschgift sollen sie von Südamerika nach Europa und auch Australien geschmuggelt haben - im Tausch gegen Geld, aber offenbar auch gegen Waffen.

In Deutschland verdienen die 'Ndrangheta und andere Mafiaorganisationen ihr Geld aber nicht nur mit Drogenhandel, sondern auch mit Schwarzarbeit, Produktpiraterie, Subventionsbetrug etwa bei Investments in Windparks oder Geschäfte im Bau- und im Immobiliensektor. Geld wird häufig über einen gleichermaßen klassischen wie klischeehaften Weg gewaschen: italienische Restaurants.

Während der Corona-Pandemie soll die Mafia sich ein weiteres Geschäftsfeld erschlossen haben - den Sicherheitsbehörden zufolge boten Mafiosi beispielsweise italienischstämmigen Restaurantbetreibern, die auf Hilfszahlungen warteten, Kredite an, allerdings mit hohen Zinsen. Konnte ein Kreditnehmer die Raten nicht mehr bedienen, wechselte sein Betrieb hinter den Kulissen den Besitzer - zugunsten der Mafia.