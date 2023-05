Polizisten stehen vor der Evangelischen Schule in Berlin-Neukölln.

Auf einem Schulhof in Berlin-Neukölln sind am Nachmittag zwei sieben und acht Jahre alte Mädchen von einem Angreifer verletzt worden. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin.

Die verletzten Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 39 Jahre alte mutmaßliche Täter ist nahe dem Tatort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er soll die Kinder mit einem Messer verletzt und dann am Tatort auf die Beamten gewartet haben. Eine Mordkommission ermittelt. Die Zeitung B.Z. berichtete, der Verdächtige soll in keiner Beziehung zu seinen Opfern gestanden haben.

Der Verdächtige hatte nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung keine Komplizen. "Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt", sagte eine Sprecherin von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) nach einem Besuch am Tatort. Es werde nicht von einer politisch oder religiös motivierten Tat ausgegangen.

Die Tat geschah nach Polizeiangaben auf dem Hof der Grundschule, die zur Evangelischen Schule Neukölln an der Mainzer Straße gehört. Die Schule vereint nach eigenen Angaben eine Grundschule sowie eine Integrierte Sekundarschule und gymnasiale Oberstufe. Kinder der Klassen 1 bis 13 besuchen die Schule, die in Trägerschaft der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist.

Die Schule wurde nach der Tat geräumt, die Umgebung von Beamten mit Flatterband abgesperrt. Die Polizei hat das gesamte Schulgebäude durchsucht. "Die Schule wurde von unseren Kolleg. durchsucht und alle anderen SchülerInnen wurden den Eltern übergeben", schrieb die Polizei bei Twitter. Demnach wurde ein Messer sichergestellt.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ist eigenen Angaben zufolge mit der Polizei im Kontakt. "Ich bin im engen Austausch mit der Polizei, die den Täter bereits in Gewahrsam genommen hat", schrieb Wegner bei Twitter. Er sei erschüttert über diese "unfassbare Tat". "Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den beiden verletzten Mädchen, denen ich schnelle und gute Genesung wünsche. Den Eltern, Lehrern, Mitschülern sowie den Freunden gilt mein aufrichtiges Mitgefühl", schrieb Wegner.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zeigte sich tief erschüttert. "Ich bin tief erschüttert", schrieb sie bei Twitter und sprach den Kindern, ihren Familien und den Mitschülern ihr Mitgefühl aus. Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel (SPD) zeigte sich "tief betroffen". Auf Facebook schrieb er: "Für den Moment sind meine Gedanken bei den beiden verletzten Kindern und den vielen, die mit ansehen mussten, was passiert ist."

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) fuhr nach der Attacke zu der betroffenen Schule, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. "Meine Gedanken sind bei den verletzten Kindern und ihren Familien", sagte Günther-Wünsch laut Mitteilung der Senatsverwaltung für Bildung. "Nun gilt es, den Vorfall genau aufzuklären und die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten."