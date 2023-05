DFB-Pokal:Frankfurt spielt gnadenlos effizient

Aus dem Stadion von Felix Haselsteiner, Stuttgart

Im Ampelsystem, das der Deutsche Fußball-Bund, die Polizei und die Vereine für die Einschätzung von Gefahr im Rahmen eines Fußballspiels benutzt, ist der Begriff "Hochrisikospiel" gar nicht erst definiert. Das hinderte die Stuttgarter Polizei allerdings nicht daran, ihn zu verwenden. Hoch wurde das Risiko bei dieser Partie zwischen dem VfB und Eintracht Frankfurt bewertet, die sich am Mittwochabend einen Quadratkilometer Cannstatt mit einem Helene-Fischer-Konzert, einem Handballspiel und dem örtlichen Frühlingsfest teilten. Eine Einladung zur Begegnungstherapie für Bevölkerungsgruppen mit dem Potential zu Ekstase und zur Frustration war das - und dabei hatte die schwäbische Polizei das Geschehen auf dem Platz noch gar nicht mit einberechnet.

Keine zehn Minuten dauerte es, bis Schiedsrichter Daniel Schlager zwei Frankfurtern und einem Stuttgarter im stimmungsentsprechenden Nebel der Pyrotechnik gelbe Karten gezeigt hatte. Acht davon hielt er insgesamt an diesem Abend in die Höhe, noch dazu gab es einen gelb-roten Platzverweis. Dieses Spiel zeichnete sich nicht immer durch fußballerische Brillanz aus, konnte aber gut mit dem Prädikat "Hochspannungsspiel" bezeichnet werden. Bis zur letzten Aktion rang der VfB mit der Eintracht um das Ticket nach Berlin - die Frankfurter sicherten es sich am Ende mit einem 3:2 (0:1)-Sieg.

Dass der Gefährdungsbereich Strafraum eine besondere Rolle spielen würde, hatte sich schon durch zwei Nachrichten vor dem Anpfiff ergeben: Sowohl Frankfurt als auch Stuttgart konnten im Sturmzentrum auf ihr Wunschpersonal zurückgreifen. Der zuletzt angeschlagene Randal Kolo Muani rückte bei der Eintracht wieder in die Startelf, auf der anderen Seite hatte Serhou Guirassy seine Kopfverletzung vom Spiel gegen Gladbach am Wochenende schnell genug auskuriert, um auch im Pokal anzutreten. Ein Einzug ins Finale von Berlin bot in gewisser Weise für beide Vereine die Chance, eine verlorene Saison zu retten: Dem VfB droht in der Bundesliga der Abstieg, der Eintracht eine enttäuschende Platzierung.

Dementsprechend hitzig gestaltete sich die Partie von Anfang an. Die überwiegende Mehrheit der 22 Spieler auf dem Platz bekam früher oder später Gelegenheit zu einer Unterhaltung mit Schiedsrichter Schlager, wenig Fokus lag vorerst auf Torchancen: 19 Minuten dauerte es, bis Josha Vagnoman auf der rechten Seite Frankfurts Außenverteidiger Christopher Lenz entwischte und mit seinem Querpass in der Mitte Tiago Tomas fand. Der Portugiese traf über den Umweg Innenpfosten zur Stuttgarter Führung, was den Spielanteilen ungefähr entsprach. Der VfB wirkte torgefährlicher, Silas und Vagnoman hätten noch vor der Pause erhöhen können.

Das 2:1 verändert die Statik des Spiels merklich

Aber es hat wohl durchaus einen Grund, warum die Eintracht in den vergangenen Jahren Erfolge in Pokalwettbewerben vorweisen konnte. Während die Stuttgarter wie schon zuletzt in der Bundesliga schläfrig aus der Kabine kamen, zeigten sich die Frankfurter gnadenlos effizient. In der 51. Minute legte Kolo Muani im Strafraum eine Flanke auf den einlaufenden Evan N'dicka ab, der wuchtig zum Ausgleich traf. Vier Minuten später war es Daichi Kamada, der von Stuttgarts Defensive vor dem Strafraum ausreichend Platz gewährt bekam, um in Ruhe zum Abschluss zu kommen - den Torhüter Fabian Bredlow nur noch ins eigene Tor abfälschen konnte.

Das 2:1 veränderte die Statik des Spiels merklich, der VfB fand sich nun in der gewohnten Rolle des Jägers wieder, die den Schwaben gemäß ihrem Hang zur Dramatik im Kampf gegen den Abstieg normalerweise gut liegt. Diesmal brauchten sie gar ein aussichtsloses 1:3, um aufzuwachen: Ein Distanzschuss des eingewechselten Tanguy Coulibaly in der 75. Minute wurde direkt in den Konter geblockt, Daichi Kamada legte nach einem Sprint quer auf Kolo Muani, den Bredlow nur noch mit einer Notbremse stoppen konnte. Den Elfmeter verwandelte der Franzose kurz darauf selber, was hohes Risiko und hohe Dramatik aus dem Spiel zu nehmen schien - aber wie bei Helene Fischer gilt auch beim VfB Stuttgart: Atemlos ist das Programm, das das Publikum erwartet.

Den Auftakt zu den Schlussakkorden lieferte in der Mercedes-Benz-Arena der eingewechselte Enzo Millot mit einem abgefälschten Distanzschuss (83. Minute), der die Hektik der Anfangsviertelstunde zurückbrachte. Borna Sosa bekam in der 86. Minute eine verdiente Gelb-Rote Karte, was aber dem Dauerangriff des VfB inmitten einer prächtigen Pokalkulisse keinen Abbruch tat. Allein: Die Zugabe blieb aus, das Hochrisikospiel endete stattdessen mit einer VAR-Entscheidung. Einen möglichen Handelfmeter verwehrte Schiedsrichter Schlager dem VfB in der Nachspielzeit.