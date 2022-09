Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Sieg für rechts und rechts außen bei Wahlen in Schweden. Schwedens Sozialdemokraten verlieren die Macht an das bürgerlich-konservative Bündnis, am Donnerstag will die Regierungschefin ihre Entlassung beantragen. Erstmals wird eine Regierung in Stockholm wohl abhängig sein von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Zum Artikel

Indiens Premier Modi trifft Chinas Staatschef Xi. Beim Treffen der Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammanarbeit in Samarkand treffen sich die Beiden zum ersten Mal seit 2019. Auch ein Gespräch zwischen Modi und Putin ist geplant. Bei der Konferenz dürfte es auch um die Verbindungen Indiens und Chinas zum Westen in der Zukunft gehen. Zum Artikel

Armenien verkündet Waffenruhe mit Aserbaidschan. Beim Treffen der Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammanarbeit in Samarkand treffen sich die beiden zum ersten Mal seit 2019. Auch ein Gespräch zwischen Modi und dem russischen Präsidenten Putin ist geplant. Bei der Konferenz dürfte es auch um die künftigen Verbindungen Indiens und Chinas zum Westen gehen. Zum Artikel

Nach den Tagen der Trauer stauen sich die Probleme in Großbritannien. Premierministerin Truss hat nach dem Tod der Queen unerwartete Pflichten und muss an zahlreichen Gedenkveranstaltungen teilnehmen. Wenn das politische Tagesgeschäft wieder losgeht, muss sie konkretisieren, wie sie das Land aus der Krise führen will. Zum Artikel

"Wannseekonferenz" beim Deutschen Fernsehpreis als bester Fernsehfilm ausgezeichnet. Beim Fernsehpreis wird nominiert, präsentiert und verliehen, was das Zeug hält - weitgehend unbehelligt vom Weltgeschehen und der Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zweiter großer Sieger ist Faking Hitler als beste Drama-Serie. Beste Regie und beste Kamera gewinnt die Serie Der Pass. Ein Überblick. Zum Artikel

Haaland rettet Manchester City gegen Dortmund den Sieg in der Champions League. Die Borussen stehen meist zu elft in der eigenen Hälfte, schaffen es lange, den Gastgebern die Spiellust auszutreiben, und dann trifft Bellingham sogar zum 0:1. Doch in der Schlussphase erhöht City den Druck und dreht das Spiel durch Treffer von Stones und Haaland. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

"Es gibt null Argumente, warum man der Ukraine keine Waffen liefern sollte" Ist die ukrainische Gegenoffensive nun die Wende im Krieg? Militärexperte Carlo Masala erklärt, wo die Probleme der russischen Armee liegen und wann der Krieg enden könnte. Zum Interview (SZ Plus)

Selenskij in Autounfall verwickelt - "nicht ernsthaft verletzt" Ein Privatfahrzeug stößt mit dem Wagen des ukrainischen Staatschefs zusammen. Die Wasserversorgung in der ukrainischen Großstadt Kriwij Rih ist nach russischem Raketenbeschuss teilweise zerstört. Der ukrainische Parlamentspräsident Stefantschuk fordert eine deutsche Führungsrolle bei der Lieferung von Kampfpanzern. UN-Generalsekretär Guterres hält die Chance auf ein Friedensabkommen nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin für "minimal". Zum Liveblog

MEINUNG Olaf Scholz und die Frage: Was bringt ein Telefonat mit Putin? Der Bundeskanzler investiert 90 Minuten in ein Gespräch mit Putin, in dem beide aneinander vorbeireden. Es ist trotzdem richtig, dass er dies tut - auch um zu erfahren, wie viel Realität der Kremlchef an sich heranlässt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Koalition der Holzköpfe. Handwerker aus dem Erzgebirge haben Scholz, Baerbock und Lindner als Räuchermännchen nachgebaut. Gerade in diesen Zeiten: eine wohltuend zurückhaltende Karikatur. Zum Artikel