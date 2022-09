Die Kämpfe zwischen den Truppen der südkaukasischen Nachbarstaaten weiten sich aus. Ein Grund könnte die Ablenkung Russlands durch den Krieg in der Ukraine sein.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan weiten sich aus. Nachdem es zu Wochenbeginn zu ersten Gefechten und zu Artilleriebeschuss zwischen den Truppen der südkaukasischen Nachbarstaaten gekommen war, setzten sich die Kampfhandlungen am Mittwoch fort. Ermahnungen der Schutzmächte Russland und Türkei sowie Appelle der UN und Frankreichs verhallten ungehört. Nun droht der Konflikt zu eskalieren. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken haben bereits zwei Kriege um die umstrittene Region Bergkarabach geführt. Der jüngste Waffengang im Herbst 2020 dauerte sechs Wochen und endete mit einem Teilerfolg Aserbaidschans, das Teile von Bergkarabach zurückerobern konnte.

Nach dem Waffenstillstand 2020 hatte Russland die Rolle einer Garantiemacht übernommen. Ein Teil der russischen Friedenstruppen wurde aber offenbar in den vergangenen Monaten wegen des Ukraine-Kriegs abgezogen. Die anscheinend lascher werdende Kontrolle der Friedensabsprachen zwischen den Konfliktparteien, in denen es um unter anderem um die Kontrolle von Verbindungsstraßen zwischen Karabach und dem armenischen Kernland und damit um die Versorgung und Sicherheit der noch in Bergkarabach lebenden Armenier geht, könnte ein Grund für den Ausbruch der Kämpfe sein.

Ein anderer Grund dürfte sein, dass das von Ankara unterstützte Baku eine Chance wittert, auch den Rest von Bergkarabach zu erobern, solange der armenischen Schutzmacht Russland wegen des Ukraine-Kriegs die Hände gebunden zu sein scheinen. Dies könnte die indirekte Zustimmung Ankaras finden: Die Türkei will ihren Einfluss im Südkaukasus ausdehnen und betrachtet das turksprachige Aserbaidschan als "muslimische Brudernation". Hauptziel der Türkei ist die Öffnung einer Handelsroute mittels eines Landkorridors von Ostanatolien über die aserbaidschanische Exklave Nachitschwan bis in das aserbaidschanische Kernland und dessen Küste am Kaspischen Meer. Von dort aus stünde der Türkei ein Handelsweg nach Zentralasien und China offen.

Territorialfragen sind ungeklärt

"In Richtung Dschermuk hat der Gegner Kampfdrohnen eingesetzt", sagte der Sprecher des armenischen Verteidigungsministeriums, Aram Torosjan, laut dpa zu den neusten Kämpfen. Auch das nördlich davon gelegene Dorf Werin Schorscha sei attackiert worden. Baku dementierte die Vorwürfe aus Eriwan und warf dem Nachbarn seinerseits Angriffe vor. Der aserbaidschanischen Darstellung zufolge beschießt das armenische Militär Stellungen im Gebiet Kalbadschar im Westen Aserbaidschans. Dabei setzten die armenischen Truppen auch Haubitzen ein. Unabhängig waren die Aussagen zunächst nicht zu überprüfen.

Die Fortsetzung der Kämpfe trotz der internationalen Bemühungen zeigt, wie schnell die Lage eskalieren und ein neuer dritter Südkaukasus-Krieg ausbrechen könnte. Armeniens Vizeaußenminister Paruyr Hovhannisyan warnte im Gespräch mit der Agentur Reuters vor einem neuerlichen Waffengang. Er rief die in der Region aktiven Großmächte dazu auf, mehr Aufmerksamkeit auf den Kaukasus zu lenken.

Der erste Südkaukasus-Krieg zwischen den Ex-Sowjetrepubliken fand 1992 bis 1994 statt. Er endete mit der armenischen Eroberung der völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Gebirgsregion Karabach. Armenien erhebt einen auf sein mittelalterliches Reich zurückgehenden Anspruch auf das Gebiet und beruft sich zudem auf die große armenische Bevölkerung in Karabach.

Nach dem ersten Südkaukasus-Krieg riefen die Karabach-Armenier dann dort die Republik Bergkarabach aus. Diese wurde völkerrechtlich nicht anerkannt. Im zweiten Krieg konnte Aserbaidschan die Ebenen rund um Karabach und Teile der Gebirgsregion selbst zurückerobern. Die Territorialfragen sind aber nicht abschließend geklärt worden.