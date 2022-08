Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, sieht die Demokratie in Taiwan in Gefahr.

Von Celine Chorus

Nachrichten kompakt

Pelosis Taiwan-Reise provoziert China - und verärgert Biden. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses schreibt in einem Artikel, sie wolle ein Zeichen der US-amerikanischen Solidarität mit Taiwan setzen. Die US-Regierung versucht die Wogen zu glätten und erklärt, es gebe "keinen Grund" für Chinas verstimmte Reaktion. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz macht Russland für Streit über Gasturbine verantwortlich. Die Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 könne jederzeit transportiert und genutzt werden, sagt der Bundeskanzler bei einem Besuch des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy. Wenn Russland dennoch seine Gaslieferungen durch Nord Stream 1 reduziere und seine Lieferverträge nicht erfülle, dann gebe es dafür "keinerlei technische Gründe". Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung verständigt sich auf erweiterte Corona-Regeln ab Oktobe. Angesichts einer befürchteten Verschlimmerung der Corona-Situation sollen die Bundesländer die Maskenpflicht ausweiten dürfen. In Restaurants sowie bei Kultur- und Sportveranstaltungen soll es jedoch Ausnahmen für getestete, frisch geimpfte und frisch genesene Menschen geben. Zum Artikel

Kansas entscheidet sich für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Die Einwohner des US-Bundesstaats haben sich in einem Referendum mehrheitlich dagegen ausgesprochen, das aus der Verfassung abgeleitete Recht auf Abtreibung zu beschneiden. Es ist die erste Abstimmung dieser Art, seit das Oberste Gericht der USA im Juni das Grundsatzurteil "Roe gegen Wade" von 1973 aufgehoben hatte. In dem mit konservativer Mehrheit regierten Bundesstaat bleiben Schwangerschaftsabbrüche damit bis zur 22. Woche erlaubt. Zum Artikel

Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt zum Tod der Ärztin Kellermayr. Nach dem Tod der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr wird in Österreich in einem Verfahren "gegen unbekannten Täter" wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt. Ein mutmaßlicher Täter stammt womöglich aus Deutschland. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat einen "Prüfvorgang" im Rahmen der Rechtshilfe eingeleitet, auch in München sind Ermittler dabei, die Hintergründe des Suizids zu untersuchen. Zum Artikel (SZ Plus)

Schuhbeck muss sich vor Gericht verantworten. Das Landgericht München I hat eine Anklage gegen den Koch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zugelassen. Er soll mit seinen beiden damaligen Edel-Restaurants Orlando und Südtiroler Stuben den Fiskus bei der Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer um fast 2,4 Millionen Euro geprellt haben. Einer Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs zufolge soll die Justiz ab einer Steuerhinterziehung von einer Million Euro Gefängnisstrafen verfügen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Wer trägt Schuld für die Toten von Oleniwka? In einem Hintergrundgespräch mit Journalisten erklären ukrainische Regierungsvertreter, die russische Regierung habe mit der Attacke auf die Strafkolonie bei Oleniwka demonstrieren wollen, dass die Ukrainer nicht mit den aus dem Westen gelieferten Waffen umgehen könnten. Belege dafür, dass die russische Seite die Attacke angeordnet hat, können sie jedoch nicht vorlegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele Leser interessiert

Pelosi trifft Taiwans Präsidentin - China startet Militärmanöver. "Mehr als je zuvor ist die amerikanische Solidarität entscheidend", sagt die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. China lässt wegen des Besuchs militärisch die Muskeln spielen und schränkt den Handel mit der Insel ein. Zum Artikel

Hilfloses Schweigen nach dem Tod von Lisa-Maria Kellermayr. Wie reagieren die Menschen in Österreich auf den Tod der Corona-Ärztin Lisa-Maria Kellermayr? Eine Fahrt durch ein gespaltenes Land. Zur Reportage (SZ Plus)

"Man sollte früh auf hohen Blutdruck achten". Die meisten Deutschen sterben an Herz-Kreislauferkrankungen. Was tun, um die Gefahr zu minimieren? Der Chef des Münchner Herzzentrums über Stress als Killer, Holiday-Herzen und die Frage, wie Helmut Schmidt und Helmut Kohl so alt werden konnten. Zum Artikel (SZ Magazin / SZ Plus)

Zu guter Letzt

Buongiorno, Lago d'Iseo! Urlauber fahren in Scharen an den Gardasee oder den Lago Maggiore - und übersehen dabei den Iseosee. Wie schade. Zum Artikel (SZ Plus)