Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist am Dienstag in Taiwan gelandet.

Von Oliver Klasen

Der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan führt zu erheblichen Spannungen zwischen China und den USA. So hat Chinas Regierung bereits auf die Ankündigung des Besuchs mit einer Verstärkung militärischer Präsenz reagiert. Chinas Armee hielt gezielt Manöver und Schießübungen im Chinesischen Meer ab, Kriegsschiffe patrouillierten nahe der Küste Taiwans, und Kampfjets überflogen die Taiwanstraße. Im Gegenzug versetzte auch Taiwan sein Militär in erhöhte Einsatzbereitschaft.

Das Flugzeug, das die US-Politikerin nach Taipeh brachte, landete kurz nach 16.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Taipeh. Ihr Besuch unterstreiche das "unerschütterliche Engagement der USA für die Unterstützung der lebendigen Demokratie in Taiwan", sagte sie kurz nach der Landung. Am Mittwoch könnte es ein Treffen Pelosis mit Präsidentin Tsai Ing-wen geben. Bis zuletzt war unklar, ob die den US-Demokraten angehörende Politikerin, die sich derzeit auf einer Reise durch Südostasien befindet, tatsächlich in die taiwanische Hauptstadt kommen würde. Allerdings wurden die Sicherheitsvorkehrungen an dem Hotel, in dem Pelosi übernachten könnte, verschärft.

Es ist seit 1997 der ranghöchste Besuch aus den USA in dem Inselstaat, in dem etwa 23 Millionen Menschen leben. Damals hatte Pelosis republikanischer Amtsvorgänger Newt Gingrich Taiwan bereist. Im Jahr der Rückgabe der britischen Kronkolonie Hongkong an China fiel die chinesische Reaktion aber gemäßigt aus, da Gingrich vorher Peking besucht hatte.

Die Regierung in Peking sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik China an und betrachtet jedweden diplomatischen Kontakt anderer Staaten zu Taipeh als Angriff auf seine territoriale Integrität. Diese Haltung ist auch unter dem Begriff "Ein-China-Doktrin" bekannt. Taiwan dagegen sieht sich als unabhängiger Staat, jedoch wird diese Unabhängigkeit nur von wenigen Staaten anerkannt. Zwischen Taipeh und Peking gibt es häufig Spannungen. Auf internationaler Ebene herrscht außerdem Sorge, dass die chinesische Regierung möglicherweise eine Eroberung Taiwans planen könnte - und ausnutzen könnte, dass die USA und die Nato derzeit mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt sind.

Mit ihrem spontanen Besuch in Taiwan setzt sich Pelosi über scharfe Warnungen aus Peking hinweg. Die dortige Regierung protestiert seit Wochen gegen eine mögliche Reise der Demokratin. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat in der vergangenen Woche mitgeteilt: "Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen." Am Montag drohte ein Sprecher des Außenministeriums "ungeheuerliche politische Konsequenzen" an, falls Pelosi tatsächlich taiwanischen Boden betrete. Nach der Landung Pelosis protestierte China scharf: Man werde "alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen".

Die US-Regierung warnt Peking ihrerseits vor einer Eskalation. Man werde sich nicht auf ein "Säbelrasseln" mit China einlassen, "sich aber auch nicht einschüchtern lassen", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Ein möglicher Besuch Pelosis in Taiwan ändere nichts an der China-Politik seiner Regierung, die keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhält.