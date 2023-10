Israel von Großangriff der Hamas überrascht. Israel wurde von den Angriffen aus Gaza völlig überrumpelt. Geheimdienste hatten nicht gewarnt, und die hochgerüstete Armee konnte den eingedrungenen Hamas-Kämpfern anfangs kaum etwas entgegensetzen. Auch am Sonntag haben die israelischen Streitkräfte mehrere Gebiete im Land noch nicht unter Kontrolle. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung stellt Finanzhilfen für Palästinenser auf den Prüfstand. Entwicklungsministerin Schulze (SPD) kündigt angesichts des brutalen Angriffskriegs auf Israel an, die komplette finanzielle Unterstützung für die Palästinenser auf den Prüfstand zu stellen. Diese Angriffe auf Israel seien eine fürchterliche Zäsur, sagte sie auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. Zum Artikel (SZ Plus)

Auch in Tel Aviv heulen die Sirenen. Zuerst sah es so aus, als ob sich die Angriffe der Hamas nur auf den Süden Israels konzentrieren. Dann melden die Warn-Apps auch Raketen auf das nördlicher gelegene Tel Aviv: Für die Menschen ist es auf den Dächern und Straßen der Stadt nicht mehr sicher. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Innere Spaltung und internationale Versäumnisse machen Israel angreifbar (SZ Plus)

CSU stärkste Kraft, Grüne wohl vor Freien Wählern, AfD gewinnt deutlich. Die CSU von Ministerpräsident Söder wird bei der Landtagswahl in Bayern klar stärkste Kraft, kann ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2018 aber ersten Hochrechnungen zufolge nicht verbessern. Söder will mit den Freien Wählern weiter regieren. Die AfD legt deutlich zu und könnte Platz zwei erreichen. Zum Liveblog

Analyse zu Wahlen in Bayern und Hessen: Deutschland rückt nach rechts

CDU klar vorn, Faesers SPD bricht ein. Ministerpräsident Rhein kann sich seinen Partner wohl aussuchen - aus zwei Parteien mit deutlichen Verlusten. Die AfD gewinnt Hochrechnungen zufolge viel dazu und könnte Platz zwei erreichen. Die FDP muss zittern und die Linke fliegt aus dem Landtag. Zum Artikel

Schwere Erdbeben in Afghanistan - tausende Tote. Bei dem Erdbeben an der afghanisch-iranischen Grenze gab es am Samstag insgesamt acht Erdstöße. Die Taliban rechnen mit mindestens 2000 Todesopfern. Es könnten aber auch noch weit mehr sein, da viele der verschütteten Dörfer von den Helfern noch nicht erreicht worden sind. Hinzu kommen bis zu 10 000 Verletzte. Zum Artikel

Intel-Chef lobt hohen Produktionsstandard in Deutschland. Ab 2028 sollen in Magdeburg in Sachsen-Anhalt High-End-Chips produziert werden. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt Konzernchef Pat Gelsinger, dass vieles für den Standort Deutschland spricht und warum er die umstrittenen Milliarden-Subventionen dafür braucht. Zum Interview (SZ Plus)

Leverkusen spielt wie ein Spitzenteam gegen Köln. Die Mannschaft von Trainer Alonso brilliert auch gegen den 1. FC Köln und geht als Tabellenführer in die Länderspielpause. Die Tore erzielen Jonas Hofmann, Jeremie Frimpong und Victor Boniface. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war