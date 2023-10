CDU-Ministerpräsident Boris Rhein geht als großer Favorit in die Landtagswahl in Hessen am heutigen Sonntag. Etwa 4,3 Millionen Wählerinnen und Wähler sind zur Stimmabgabe berechtigt, davon fast 266 000 Menschen, die laut dem Hessischen Statistischen Landesamt erstmals an einer Landtagswahl teilnehmen dürfen .

Ab 18 Uhr finden Sie hier die Prognose sowie die aktuellen Hochrechnungen.

Aktuelle Umfragen zur Wahl in Hessen 2018

Zugelassen zur Wahl hat der Landeswahlausschuss 21 von 22 eingereichten Landeslisten. Die Liste für das Bündnis C - Christen für Deutschland wurde abgewiesen, weil die Partei die erforderlichen 1000 Unterstützungsunterschriften nicht vorweisen konnte. Somit haben die Wählerinnen und Wähler in Hessen im Vergleich zur letzten Wahl zwei Parteien weniger zur Auswahl.

Die Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Hessen 2023 sind:

Boris Rhein (CDU, 51, Ministerpräsident von Hessen)

(CDU, 51, Ministerpräsident von Hessen) Nancy Faeser (SPD, 53, Bundesinnenministerin)

(SPD, 53, Bundesinnenministerin) Tarek Al-Wazir (Die Grünen, 52, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen)

(Die Grünen, 52, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen) Angela Dorn (Die Grünen, 41, Hessische Wissenschaftsministerin)

(Die Grünen, 41, Hessische Wissenschaftsministerin) Robert Lambrou (AfD, 56, Fraktionsvorsitzender im Hessischen Landtag)

(AfD, 56, Fraktionsvorsitzender im Hessischen Landtag) Stefan Naas (FDP, 49, Wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion)

(FDP, 49, Wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion) Elisabeth Kula und Jan Schalauske (Die Linke, 33 und 42, beide Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag)

CDU und SPD verloren 2018 zweistellig

Bei der letzten Landtagswahl in Hessen 2018 lag die Wahlbeteiligung bei 67,3 Prozent und war damit 5,9 Prozent niedriger als bei der Wahl zuvor. Als stärkste Kraft ging 2018 die CDU mit 27 Prozent der Stimmen aus der Wahl hervor, musste allerdings mit einem Minus von 11,3 Prozent einen zweistelligen Verlust hinnehmen. Auch die SPD verlor zweistellig und kam am Ende wie die Grünen auf 19,8 Prozent. FDP und Linke schafften es knapp in den Landtag, die AfD deutlich mit 13,1 Prozent und einem Zuwachs von neun Prozentpunkten.

Damit konnte die schwarz-grüne Landesregierung unter dem damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier ihre Koalition mit nur einer Stimme Mehrheit im Parlament fortführen. Der Koalitionsvertrag wurde am 18. Dezember 2018 unterzeichnet. Bouffier kündigte im Februar 2022 an, sein Amt als Ministerpräsident am 31. Mai 2022 niederzulegen - auf ihn folgte der damals amtierende Landtagspräsident Boris Rhein.