Da sitzen sie, elf junge Männer und Frauen in olivgrüner Uniform, kaum einer älter als 20 Jahre. Sie warten. Ihre Sturmgewehre haben sie auf dem Schoß abgelegt, sie reden leise und schauen den Linienbussen hinterher, die kaum Passagiere zu transportieren haben. Es ist Sonntag, in Israel für gewöhnlich ein Werktag voller Trubel. Doch an diesem Morgen ist es immer noch still in der Stadt, viele Cafés bleiben geschlossen; auch hier, im Busterminal im Norden von Tel Aviv, ist wenig los. Gleich, sagt eine der Soldatinnen, die seit einem Jahr ihren Wehrdienst leistet, komme ihr Shuttle und hole sie ab. "Es fährt uns zu einer Beerdigung." Am Tag zuvor sei ihre Einheit nahe dem Gazastreifen von Angreifern überrumpelt worden. "Es wurden einige von uns getötet." Rund 24 Stunden später möchten sie, wie es im Judentum üblich ist, ihren Kameradinnen und Kameraden die letzte Ehre erweisen.

Es ist Tag zwei nach Beginn der Attacken auf Israel, und das beklemmende Gefühl hat über Nacht nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Endgültig hat es sich wohl in den meisten Gassen, Hotelzimmern, auf den Dachterrassen und sogar am Strand eingenistet. Nun auch in Tel Aviv.

Bis zum Samstagnachmittag sah es so aus, als könnte dieser Krieg etwas sein, das vor allem im 50 Kilometer entfernten Süden stattfindet, nicht hier. Nur aus der Ferne konnte man da noch die Streifen am Himmel sehen. Die Streifen, die mit ihrer krummen Form zeigen, dass die Hamas wieder eine Rakete Richtung Israel gefeuert hat. Die Streifen, die die erleichternde Nachricht überbringen, dass die Rakete vom Iron Dome gestoppt wurde. Aber jeder Streifen ist auch ein lautloser Beleg dafür, dass der Krieg erst begonnen hat.

Gegen 20 Uhr ist es mit der Halbdistanz vorbei. Schrill mahnen die Sirenen, dass es auf den Dächern und Straßen der Stadt nicht mehr sicher ist. Die Warn-Apps melden: Raketen auf Tel Aviv. Und so bewegen sich die Menschen, die einen sprintend, die anderen trottend, in Bunker, in Keller, ins Treppenhaus. Zwei Wände Abstand, sagen Leute, die das alles nicht zum ersten Mal erleben, sollten zwischen dem eigenen Körper und der Außenwelt sein. Damit einen mögliche herumfliegende Trümmer und Glasscherben nicht verletzen.

Dort steht man dann und hört durch zwei Wände hindurch, wie draußen zu den hohen Tönen der Sirenen tiefe Töne hinzukommen. Dumpfe Schläge. Als hätte man hundert illegale Silvesterböller zu einem einzigen zusammengeklebt und dann gezündet. Im bedrohlichen Gewand transportiert jeder dieser Schläge eine gute Nachricht: Wieder hat wohl der Iron Dome eine Rakete aus dem Gazastreifen vom Himmel genommen. In dieser Nacht wird Tel Aviv kaum getroffen.

Detailansicht öffnen Spuren des Iron Dome über Tel Aviv. (Foto: Marcel Laskus)

Schon bevor die Sirenen an diesem Abend wieder heulten, war die Stimmung eine andere, als man sie in Tel Aviv kennt. An normalen Tagen ist die kilometerlange Sandküste der Stadt eine einzige große Einladung an die freiheitsliebende Welt, ein Ort der hemmungslosen Lebensfreude. Seitdem aus dem Gazastreifen Raketen fliegen, nimmt diese Einladung so gut wie niemand mehr an. Keine Bluetooth-Box verbreitet israelischen Pop, kein Kindergeschrei wird durch mahnende Mütter unterbunden. Stattdessen brummen über dem Mittelmeer die Rotoren der Helikopter, so laut, dass man sich beinahe nicht mehr unterhalten kann. Polizisten fahren mit ihren Motorrädern die Strandpromenade entlang. Ihre Blicke: noch angespannter als sonst.

Samuel Dawidowicz ist am Samstagnachmittag mit seiner Familie trotzdem aus dem Hotelzimmer zum Trumpeldor Beach gekommen. "Ich fühle mich sicher", sagt er, der Franzose ist und auch dann noch ziemlich unbekümmert wirkt, als er Richtung Süden blickt, wo zwei Helikopter, wer weiß wohin, fliegen. Für neun Tage ist er mit seiner Frau, seinen beiden Töchtern und seinem Sohn hier. Erst vorgestern seien sie in Hebron gewesen, mitten im Westjordanland, wo sich das Grab der Patriarchen befindet, eine der heiligsten jüdischen Stätten. "Immerhin sind wir nicht heute dort." Macht er sich keine Sorgen? "Nein", sagt Dawidowicz. Dann zeigt er auf seinen fünfjährigen Sohn, dem heute früh, als die Sirenen heulten, etwas mulmig gewesen sei. Der Sohn merkt, dass über ihn gesprochen wird. Er schüttelt den Kopf so entschlossen, dass ihm fast die Kippa herunterrutscht. Samuel Dawidowicz sagt: "Die israelischen Sicherheitskräfte passen auf uns auf."

Und doch haben die Angriffe direkte Folgen für das Leben vieler, selbst wenn man nicht selbst Zeuge wurde. Stunden bevor sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an seine Landsleute wandte, hallte die Gewissheit schon durch die Wohnzimmer und Küchen des Landes: Es ist Krieg. Fluggesellschaften stellten ihre Starts und Landungen ein, der Spieltag der Ligat ha'Al, der obersten Fußballliga, wurde noch in den Morgenstunden abgesagt. Viele im Land erlebten dieselbe erschütternde Überraschung. Doch geht fast jeder damit anders um.

Ein 26-jähriger Israeli, der sich als Yuri vorstellt, sitzt zusammen mit einem Freund oberkörperfrei auf einer Decke am Banana Beach. Sie essen Kartoffelchips und füllen ihre Plastikbecher mit der nächsten starken Sprite-Wodka-Mischung auf. Yuri lächelt beseelt, was am Alkohol liegen kann. Am Samstagmorgen jedenfalls war ihm nicht nach guter Laune. Er habe im Bett gelegen, und "dann kam ein Alarm, dann kam ein zweiter Alarm, so etwas kenne ich als Israeli", sagt er. "Aber ein dritter Alarm und dann dieses laute, dumpfe Geräusch? Ich dachte, jetzt stehen sie gleich vor Tel Aviv." Ginge es nach ihm, und das ist der Grund, warum er seinen Nachnamen nicht nennen will, dann müsste man ganz Gaza bombardieren. Bis es nicht mehr existiert. "Selbst wenn mein Sohn dort leben würde, ich würde es tun."

An den Stränden von Tel Aviv sind an diesen ersten beiden Tagen des Krieges vor allem die furcht- und zum Teil auch die obdachlosen Menschen der Stadt anzutreffen. Und manche halten es drinnen, in den Hotelzimmern, in den Wohnungen, schlicht nicht mehr aus. Vor dem Fernseher, vor den Smartphones, vor den Livetickern, die das Grauen in schwer erträglichen Bildern dokumentieren. Manche kommen dann dorthin, wo man das Leben vermutet: zum Strand.

"Diese ganzen Kriege", sagt die kopfschüttelnde May Claire Cajipe, 32, als sie mit ihrer Freundin Caren Evora, 31, die Promenade entlangläuft, auf der Suche nach einem geöffneten Restaurant. Vor zwei Jahren seien sie beide von den Philippinen nach Israel gekommen, um hier als Altenpflegerin zu arbeiten. Sie mögen Israel, wie sie sagen, die Arbeit, die Menschen, die Sonne. Wären da nicht die Konflikte, die Sirenen und die Kriege, die hier an einem Freitag kaum ein Mensch vermutet und die dann einen halben Tag später unvermittelt beginnen. "Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann", sagt Caren Evora.

Jetzt sind sie also hier, hinter ihnen die Hotels der Stadt, vor ihnen das Rauschen der mannshohen Wellen des Mittelmeers. Wenn, wie nun, kein Helikopter am Himmel brummt, wenn keine Spur von Raketen in der Ferne zu sehen ist, ja, dann kann man sich der Illusion hingeben, Israel wäre auch jetzt noch ein friedvoller Ort.

Bis die Sirenen wieder beginnen zu heulen.