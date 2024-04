Mutmaßliche Spione mit Verbindung zu Russland verhaftet. Die Polizei hat in Bayreuth zwei Männer festgenommen, die im Auftrag Russlands Sabotageaktionen in Deutschland geplant haben sollen. Einer von ihnen soll sich bereit erklärt haben, Anschläge auf militärisch genutzte Infrastruktur und Industriestandorte zu begehen. Bundesinnenministerin Faeser spricht von einem "besonders schweren Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecher-Regime". Zum Artikel

Ermittlungen gegen ehemaligen Ahrtal-Landrat eingestellt. Der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler muss sich für die 135 Todesopfer der Flutkatastrophe nicht vor Gericht verantworten. Auch die Ermittlungen gegen den Leiter des Krisenstabs in der Flutnacht werden eingestellt. Für eine Anklage wäre der Nachweis erforderlich gewesen, dass durch schnelleres Eingreifen der Tod von Menschen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte verhindert werden können, heißt es. Zum Artikel

EU will wettbewerbsfähiger werden. Seit Jahren fällt Europa im Vergleich zu den USA und China wirtschaftlich zurück. Die EU will sich deshalb reformieren. Am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel zeigt sich allerdings: Das wird nicht leicht. Diskussionsgrundlage liefert der Ex-Regierungschef Italiens Letta, der im Auftrag der EU-Länder Empfehlungen aufgeschrieben hat, wie sich die EU wirtschaftspolitisch neu erfinden kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Kritik von Boeing-Mitarbeiter: "Es gibt keine Sicherheitskultur". In zwei Ausschüssen befragen die US-Senatoren am Mittwoch stundenlang Zeugen, Experten und Whistleblower. Es geht um die Frage, wie sicher Flugzeuge von Boeing sind. Ein Whistleblower macht dem Flugzeughersteller dabei schwere Vorwürfe und warnt vor Sicherheitsrisiken beim Langstreckenjet "787". Zum Artikel (SZ Plus)

Alle feiern Tuchel - während die Entscheidung über seine Nachfolge bevorsteht. Tuchel wird den FC Bayern ins Champions-League-Halbfinale führen - das erste für den Klub seit 2020. Präsident Hainer spricht von einer "taktischen Meisterleistung". Tuchel kann so allen Missverständnissen zwischen ihm und dem Verein zum Trotz noch den wichtigsten Titel gewinnen - gleichzeitig laufen Gespräche über seine Nachfolge. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Neue Grabenkämpfe in den USA wegen Ukraine-Hilfen. Das US-Repräsentantenhaus soll am Wochenende über neue Ukraine-Hilfen abstimmen. 60 Milliarden Dollar sieht ein Vorschlag für die ukrainische Regierung vor, aber die Rechten wollen die Finanzhilfe weiter verweigern. Im Kapitol steht die Zukunft der Ukraine genauso auf dem Spiel wie die des republikanischen Vorsitzenden. Zum Artikel (SZ Plus)

