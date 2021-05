Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste zum Coronavirus

Betrug bei Corona-Tests ist schwer zu beweisen. Haben Corona-Testzentren den Staat mit dreisten Zahlentricks bestohlen? Das fragen nun auch Staatsanwälte. Und in Berlin entbrennt ein Streit, in dessen Zentrum Jens Spahn steht. Zum Artikel

MEINUNG Corona-Betrug: Der Staat muss die Niedertracht Einzelner mitdenken

Vietnams Regierung berichtet von neuer Virusvariante. Die Form weise Merkmale zweier anderer Corona-Mutanten auf und verbreite sich sehr leicht. WHO-Notfalldirektor Ryan beklagt, die Untersuchung zu den Ursprüngen des Virus werde "von der Politik vergiftet". Zum Artikel

Keine Erstimpfungen im Münchner Impfzentrum für drei Wochen. Das Gesundheitsministerium lässt im Impfzentrum in München derzeit keine Erst-Immunisierungen zu. Die Haus- und Fachärzte nehmen zwar noch Erstimpfungen vor, aber deutlich weniger als Anfang Mai. Zum Artikel

Außerdem wichtig

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

EXKLUSIV NSA hört über Dänemark mit. Der amerikanische Geheimdienst hat mit Hilfe des skandinavischen Staates offenbar eine ganze Reihe europäischer Spitzenpolitiker belauscht, darunter ganz gezielt Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück. Zum Artikel (SZ-Plus)

Seilbahnunglück in Italien: Richterin lässt zwei der drei Beschuldigten frei. Die Aufarbeitung des Seilbahnunfalls am Lago Maggiore, bei dem vor einer Woche 14 Menschen starben, erfährt eine weitere Wendung. Gegen den Chef der Betreibergesellschaft und einen Ingenieur der Wartungsfirma sieht das Gericht keine Indizien. Der technische Betriebsleiter der Bahn steht unter Hausarrest. Und noch immer ist völlig unklar, warum am Tag des Unglücks das Zugseil der Bahn riss. Zum Artikel

Werte-Union wählt Max Otte zum Vorsitzenden. In der Vergangenheit hatte er angekündigt, die AfD wählen zu wollen. Jetzt ist der Ökonom neuer Vorsitzender des CDU-nahen Vereins. Die Aufregung ist groß. Zum Artikel

MEINUNG Sie müssen Blut sehen. Lukaschenko, Assad, die Generäle in Myanmar: Manche Mächtige sind Süchtige. Sie verfallen in eine Art Beschaffungskriminalität, um weiter an Stoff zu kommen. Und bald bedingt eine Tat die nächste. Zum Artikel

Tuchels Meisterstück. In nur wenigen Monaten hat Thomas Tuchel aus dem FC Chelsea einen Champions-League-Sieger gemacht. Im Finale wählt er den perfekten Matchplan - und freut sich nach dem Spiel mit seiner ganzen Familie. Zum Artikel

Das hat am Wochenende viele interessiert

Die großen Lebensretter. Jenseits der Hightech-Medizin gibt es erstaunlich einfache Mittel, die Gesundheit der Menschen enorm zu verbessern. Eine Würdigung unterschätzter Errungenschaften. Zum Artikel

Der Name meiner Tochter gehört mir. Heidi Klum und ihr Vater streiten sich um die Markenrechte am Namen von Leni Klum. Unmenschlich oder geschäftstüchtig? Zum Artikel

Herr Löw? Sind Sie's? Zu Beginn des Trainingslagers präsentiert sich der Bundestrainer so entschlossen wie lange nicht mehr. In seiner Antrittsvorlesung in Seefeld fordert er eine "Gewinnermentalität" - und deutet erste Entscheidungen an. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Am besten, Sie lachen sich jetzt mal ins Fäustchen". Carmen Goglin hat eine Lachschule gegründet, in den sozialen Medien ist sie mit ihren Videos berühmt geworden. Einfach mal grundlos lachen - hebt das wirklich die Laune? Zum Artikel