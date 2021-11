Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Klimakonferenz COP26: Merkel wirbt für weltweiten CO₂-Preis. Mit einem solchen Preis könne man die Industrie dazu bringen, die technologisch besten Wege zur Klimaneutralität zu finden, sagt die Bundeskanzlerin auf der Klimakonferenz in Glasgow. "Wir werden mit staatlichen Aktivitäten allein nicht vorankommen," so Merkel weiter. Auch US-Präsident Biden verweist im Kampf gegen die Erderwärmung auf eine kurze Zeit, die zum Handeln noch da sei. Zur Meldung

Die Klimakanzlerin und der große Widerspruch. Schon auf der ersten Klimakonferenz COP1 sprach Merkel - damals als Umweltministerin. Am Ende steht der Fahrplan zum Kyoto-Abkommen. Die Konferenz wird ein Riesenerfolg - für den Klimaschutz und Merkel selbst. Diesen Montag ist Merkel wieder bei einer Klimakonferenz, diesmal Nummer 26. Und die mutmaßlich letzte, an der Merkel als Regierungsmitglied teilnehmen wird. Merkels Erfolgen auf internationaler Ebene stehen Trippelschritte im Klimaschutz auf nationaler Ebene entgegen. Eine Bilanz von Michael Bauchmüller (SZ Plus)

Worum geht es bei der Klimakonferenz? Was heißt eigentlich "COP26"? Ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen? Und wie laufen solche Verhandlungen überhaupt ab? Antworten auf die wichtigsten Fragen

Journalistin Bettina Gaus gestorben. Nach dem Studium in München wurde sie Redakteurin der Deutschen Welle und berichtete später für die taz aus Afrika. Ihr Wissen über die Welt, über Afrika, aber auch die USA, Südamerika und Asien war kaum zu übertreffen. Bettina Gaus schrieb bis zuletzt ihre bemerkenswerten Kolumnen, die fast jedes Mal Debatten auslösten. Nun starb Gaus im Alter von 64 Jahren. Nachruf von Nils Minkmar

Regierungspartei gewinnt Unterhauswahl in Japan. Bei den Parlamentswahlen in Japan büßt die rechtskonservative Regierungspartei LDP nach dem vorläufigen Endergebnis 15 Sitze ein. Fumio Kishida, LDP-Präsident und Japans Premierminister, gibt sich trotzdem zufrieden: "Wir haben das Mandat der Öffentlichkeit gewonnen." Die Einzelheiten von Thomas Hahn

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Corona-Leugner: Eindeutige Tat, unklare Motivlage. Der Kassierer in einer Tankstelle in Idar-Oberstein, der durch einen Schuss aus nächster Nähe im September getötet wurde, ist womöglich das erste Todesopfer durch eine Gewalttat eines Maskenverweigerers in Deutschland. Schon seit mehr als einem Jahr vergeht kaum eine Woche, ohne dass es irgendwo im Land zu körperlicher Gewalt, zu Bedrohungen oder Beleidigungen durch Menschen kommt, die Corona-Maßnahmen ablehnen. Und dennoch: Es findet keine systematische, bundesweite Erfassung solcher Taten statt. Mehr dazu von Georg Mascolo und Ronen Steinke (SZ Plus)

Charité warnt vor Überlastung der Kliniken. Laut Zahlen des DIVI-Intensivregisters sind an diesem Montag 2058 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, ein Plus von 74 gegenüber dem Vortag. Mehr als Tausend Corona-Erkrankte werden derzeit invasiv beatmet. Wenn es nicht gelinge, die Impfquote deutlich zu steigern und immer mehr Infizierte stationär behandelt werden müssten, werde das zu massiven Einschränkungen in den Kliniken führen, warnt Martin Kreis, Vorstand für die Krankenversorgung der Berliner Charité. Das Robert-Koch-Institut meldet zum Wochenbeginn 9658 Corona-Neuinfektionen. Weitere Meldungen zum Coronavirus

Das hat heute viele interessiert

Mord an Kenianerin: Furchtbare Nachrichten für die globale Leichtathletik. Der Tod der kenianischen Läuferin Agnes Tirop erschüttert den Sport und weist auf ein größeres Problem hin: häusliche Verbrechen, vor allem gegen Frauen. Von Johannes Knuth

Braucht's das wirklich zum Kochen? Die Deutschen geben immer mehr Geld für Küchen aus. Die Berliner Spitzenköchin Sarah Hallmann dagegen kommt zu Hause auch ohne teure Ausstattung aus und zeigt, worauf es in der eigenen Küche ankommt. Ein Hausbesuch. Von Fabienne Hurst (Text) und Marzena Skubatz (Fotos) (SZ Plus)

Liebe und Partnerschaft: "Zu Beginn verschmelzen Menschen oft regelrecht." Wie viel Nähe braucht eine Beziehung? Wie viel Distanz verträgt sie? Und wie bringen Paare unterschiedliche Bedürfnisse in Einklang? Der Psychologe Alexander Noyon hat diese Fragen untersucht. Interview von Sara Peschke (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Wie man ein Haus renoviert und dabei nicht den Verstand verliert. Unser Autor hat eine Immobilie aus den Sechzigerjahren gekauft und saniert - und das alles mitten in der Corona-Pandemie. Was er dabei gelernt hat und warum es nie wieder tun würde. Von Jochen Temsch (SZ Plus)