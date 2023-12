Alles zum Krieg in Nahost

80 Prozent der Minderjährigen im Gazastreifen hungern. Jeder vierte Haushalt in Gaza leidet unter extremem Hunger, das zeigen Zahlen des UN-Welternährungsprogramms WFP. In Gaza seien mehr Menschen vom Hungertod bedroht als in allen anderen Ländern der Welt zusammen, sagt Direktor Martin Frick. Zum Artikel (SZ Plus)