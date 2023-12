Im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen setzt Israels Premierminister Benjamin Netanjahu auf Offensive, militärisch und rhetorisch. "Wir führen den Krieg fort bis zum Ende, wir lassen das Höllenfeuer auf die Hamas regnen", erklärte er diese Woche in einer Videobotschaft ans Volk. "Wer glaubt, dass wir stoppen, hat den Bezug zur Realität verloren." Die Drohung an den Feind ist fast schon Routine, doch dieser letzte Satz verrät, dass Israels Regierungschef mitten im Krieg noch eine zweite Front eröffnet hat: gegen seinen größten Helfer, gegen US-Präsident Joe Biden.

Dankbarkeit und Loyalität mögen allgemein keine politischen Primärtugenden sein. Aber Netanjahus Drahtseilakt zwischen diesen beiden Fronten ist besonders heikel: Er positioniert sich gegen den engsten Verbündeten, weil er darin für sich einen Vorteil im Kampf ums politische Überleben erkennt. Damit aber gefährdet er Israel, das in diesem Krieg so offenkundig wie nie von der Unterstützung aus den USA abhängig ist - wegen der alternativlosen Waffenhilfe; wegen der amerikanischen Abschreckungskraft gegenüber den anderen Feinden von der Hisbollah über die Huthi bis zu Iran; wegen des diplomatischen Flankenschutzes, vor allem bei den Vereinten Nationen.

Mitten im Krieg also hat Netanjahu auf Wahlkampfmodus umgeschaltet. Die aktuellen Umfragen sind alarmierend für Israels am längsten regierenden Premierminister. Nur 17 statt der bislang 32 Parlamentssitze würde sein Likud bei einer Neuwahl bekommen. Seine rechts-religiöse Koalition wäre mit insgesamt 44 Mandaten weit entfernt von einer Mehrheit in der 120-köpfigen Knesset.

"Ich bin stolz darauf, dass ich einen palästinensischen Staat verhindert habe."

Kometenhaft aufgestiegen ist dagegen Konkurrent Benny Gantz, der mit dem Eintritt ins Kriegskabinett Verantwortung übernommen hat und als ehemaliger Generalstabschef und Verteidigungsminister genau jenem Profil entspricht, auf das Israels Wähler in Zeiten der Not am ehesten vertrauen. Seine Partei der Nationalen Einheit käme allein auf 37 Sitze. Im direkten Vergleich sehen 45 Prozent in Gantz den besseren Premier, Netanjahus Fanclub ist auf 27 Prozent geschrumpft.

Doch nach drei Jahrzehnten in der politischen Höhenluft und insgesamt 16 Jahren an der Macht weiß Netanjahu auch, dass Kometen schnell verglühen. Überdies findet er in den Umfragen auch Zahlen, die ihn durchaus ermutigen. Zum einen will immer noch eine große Mehrheit der Israelis den Krieg bis zum erklärten Ziel, bis zur Zerstörung der Hamas weiterführen. Zum anderen unterstützen nur 19 Prozent Bidens Plan für den Tag danach, der eine Übergabe der Verantwortung im Gazastreifen an die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde vorsieht.

Hier sieht Netanjahu seine Chance: Er will den Israelis vermitteln, dass nur er allein dank seiner Erfahrung und seiner politischen Vita die Statur besitzt, dem "internationalen Druck" standzuhalten. Kein Schweigen der Waffen also bis zum Sieg. Und vor allem keine Nachkriegsordnung nach Bidens Vorstellungen. Auf allen Ebenen torpediert er nun die Washingtoner Ideen. Eine Rückkehr der von der moderateren Fatah geführten Palästinensischen Autonomiebehörde nach Gaza geißelt er als gefährlichen Etikettenschwindel, bei dem lediglich "Hamastan" durch "Fatahstan" ersetzt werde. Möglichen Verhandlungen zu einer langfristigen Lösung des Nahost-Konflikts stellt er sich in den Weg mit dem Schlachtruf, dass "der verhängnisvolle Fehler von Oslo" nicht wiederholt werden dürfe. Mit den Osloer Verträgen war vor 30 Jahren der Weg zu einer Zweistaatenlösung vorgezeichnet worden. Netanjahu brüstet sich nun damit, die Umsetzung boykottiert zu haben: "Ich bin stolz darauf, dass ich einen palästinensischen Staat verhindert habe."

Das trifft den Zeitgeist, weil der Schock über das Hamas-Massaker vom 7. Oktober in Israel das Lager derer noch einmal hat schrumpfen lassen, die sich einen friedlichen Ausgleich mit den Palästinensern vorstellen können. Und es folgt einer Strategie, die sich für Netanjahu schon mehrmals als erfolgreich erwiesen hat. Schließlich ist Biden bereits der vierte US-Präsident in Netanjahus Regierungszeit - und insbesondere mit den drei demokratischen Amtsinhabern hat er stets fintenreich seine Sträuße ausgefochten.

Bill Clinton gegenüber war er noch nachgiebig und hatte sich 1998 im Wye River Memorandum zu einer Fortschreibung von Oslo drängen lassen. Ausgezahlt hat sich das nicht. Netanjahu enttäuschte damit seine rechten Anhänger und verlor die Wahl 1999. Büßen musste das zehn Jahre später Barack Obama, der nur zwei Monate vor Netanjahus Comeback 2009 ins Amt gekommen war. Israels Premier blockte alle Friedensvorstöße ab, und im Streit um das Atomabkommen mit Iran formte er das Narrativ, dass er Israels existenzielle Interessen gegen einen bestenfalls naiven, womöglich sogar feindlich gesinnten US-Präsidenten verteidigt. Das war erfolgreich: Während der Amtszeit Obamas wurde Netanjahu zweimal wiedergewählt.

Dass Netanjahu bis zum Ende seiner Amtszeit weiterregieren kann, ist kaum vorstellbar

Als Zeit des Schulterschlusses gilt die Präsidentschaft von Donald Trump. Der irrlichternde Republikaner beschenkte Netanjahu mit der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und einer Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran. Nun könnte Netanjahus Widerstand gegen Bidens Nahost-Politik Trumps Wiederwahl befördern. Allerdings hatte die Männerfreundschaft Schaden gelitten, weil Trump sich nach seiner Abwahl verraten fühlte, als Netanjahu seinem Nachfolger gratulierte. "Bibi hätte still bleiben können, er hat einen furchtbaren Fehler gemacht", ließ Trump damals wissen und schob noch das F-Wort nach: "F**k him." Netanjahu kann da nur hoffen, dass Trump im Fall einer Wiederwahl sich als vergesslich erweist oder vielleicht sogar als großmütig.

Ob sich Netanjahus Kurs auszahlt, wird man ohnehin erst abschätzen können, wenn der Krieg zu Ende ist und auch der Rest seines Landes wieder die Kraft hat für innenpolitische Kämpfe. Dass der Premier freiwillig die Macht abgibt und damit Verantwortung übernimmt für die Katastrophe vom 7. Oktober, glaubt niemand. Dass er ungerührt weiterregieren kann bis zum regulären Ablauf seiner Amtszeit Ende 2026, ist jedoch auch kaum vorstellbar. Wahrscheinlicher ist eine baldige Neuwahl - und genau dafür hat sich Netanjahu nun schon positioniert.