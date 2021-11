Opfer der Pandemie: In Sachsen wurden am Montag die Weihnachtsmärkte wieder abgebaut, wie hier in Dresden . In dem Bundesland gelten seit Montag besonders weitgehende Einschränkungen. In der Politik wurden derweil noch weitere Maßnahmen gefordert.

Von Miriam Dahlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

Merkel fordert härtere Beschlüsse. Die Noch-Kanzlerin kritisiert die bisher vereinbarten Einschränkungen als nicht ausreichend, auch Intensivmediziner warnen. Von einer Impfpflicht hält sie aber nichts. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn wirbt für den Moderna-Impfstoff. Mit Blick auf die geplante Lieferbegrenzung des Mittels von Biontech versucht er, die Wogen zu glätten. Zum Artikel

Noch muss kein Notfallpatient befürchten, abgewiesen zu werden. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob das so bleibt. Anders als im Vorjahr mangelt es nicht an Technik, wie etwa Beatmungsgeräten. Der limitierende Faktor ist das Personal. Ein letzter Ausweg könnte die Impfpflicht sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten (SZ Plus). Zum Artikel

Medizinethiker spricht im Interview über Triage: "Priorisierung nach Überlebenschancen"

Söder: CSU mit großer Mehrheit für allgemeine Impfpflicht. Dafür gebe es breite Zustimmung im Parteivorstand, so der CSU-Chef. Die Impfpflicht müsse rechtzeitig vor der nächsten Welle kommen. Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft plädiert für eine Impfpflicht. Der Sieben-Tage-Wert steigt in Bayern auf 640,0. Zu den aktuellen Corona-Meldungen aus Bayern

Lockdown in Österreich tritt in Kraft. Der vierte Lockdown soll die massive Corona-Welle in Österreich brechen. Von Montag an sind nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet, der Kulturbetrieb ruht, die Museen und Kinos haben geschlossen. Die Menschen dürfen ihr Zuhause nur aus triftigem Grund verlassen, dazu zählen auch ein Spaziergang oder ein Jogginglauf. Noch am Wochenende hatten Zehntausende gegen die Verschärfung demonstriert. Zu den aktuellen Corona-Meldungen aus aller Welt

Nachrichten kompakt

Kampf um den CDU-Vorsitz beginnt. Nach ihrem katastrophalen Ergebnis bei der Bundestagswahl will sich die CDU neu sortieren. Kandidat Braun will Integrationspolitikerin Güler zur Generalsekretärin machen. Neben Braun bewerben sich auch Ex-Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen um den CDU-Vorsitz. Zum Artikel

Vermisste chinesische Tennisspielerin führt Video-Telefonat mit IOC-Präsident Bach. Peng Shuai verschwand von der Bildfläche, nachdem sie einen der mächtigsten Männer der Volksrepublik der sexualisierten Gewalt beschuldigt hatte. Nun haben Chinas Staatsmedien Videos veröffentlicht, um der Welt vermeintlich zu beweisen, dass es ihr gut geht. Anstatt Aufklärung über die Vorwürfe der Athletin zu suchen, stellt sich Olympia-Chef Bach in den Dienst von Chinas Propaganda (SZ Plus). Zum Artikel

EU bereitet Einsatz des Rechtsstaats-Mechanismus vor. Die EU-Kommission schickt Briefe mit Vorwürfen und Fragen an Polen und Ungarn. Die Schreiben zählen Missstände und Mängel bei Rechtsstaatlichkeit, Budgetkontrolle und Korruptionsbekämpfung auf. Und sie verlangen detailliert Auskunft, was die Regierungen in Warschau und Budapest dagegen zu tun gedenken. Die Briefe lassen den erstmaligen Einsatz des neuen Rechtsstaatsmechanismus näher rücken. Dieser erlaubt es der EU, den Mitgliedsländern Gelder zu kürzen. Zum Artikel

Wahl in Chile: Ultrakonservativer Kast liegt vorn, muss aber in Stichwahl. Bei der Präsidentschaftswahl in Chile zeichnet sich ab, dass der linke Ex-Studentenführer Boric in einer Stichwahl gegen den ultrarechten, deutschstämmigen Kandidaten Kast antreten muss. Keiner der Kandidaten hat im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit erreicht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Politikversagen von nationaler Tragweite. Frustrierte Wissenschaftlerinnen, schuldlose Politiker: Bei Anne Will geht es um die dramatische Corona-Lage und eine allgemeine Impfpflicht. Und auch wenn es wehtut: Man müsste jetzt vorausdenken. Zum Artikel

Dritter Piks mit Moderna statt Biontech? Der Bund will ausgerechnet den beliebtesten Impfstoff der Deutschen, Biontech, rationieren. Stattdessen soll mehr Moderna verimpft werden. Der Aufschrei ist groß, Ärzte laufen Sturm. Doch ist das wirklich so ein Problem? Was über Wirksamkeit und Risiken bekannt ist (SZ Plus). Zum Artikel

Eiffelturm, Mondlandung, mRNA. Die neuen Impfstoffe markieren eine technologische Revolution. Doch sie ist komplex - und trifft auf einen wissenschaftsskeptischen Zeitgeist. An der Spitze der Fortschrittsfeindlichkeit: Deutschland (SZ Plus). Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wilde Sprünge, steile Kurven. Auf Pumptracks treffen sich echte Fahrrad-Akrobaten und solche, die es werden wollen. Besuch auf einer Bahn, die gerade sehr gefragt ist - aus mehreren Gründen. Zum Artikel