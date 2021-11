Corona:Merkel fordert härtere Beschlüsse

Opfer der Pandemie: In Sachsen wurden am Montag die Weihnachtsmärkte wieder abgebaut, wie hier in Dresden . In dem Bundesland gelten seit Montag besonders weitgehende Einschränkungen. In der Politik wurden derweil noch weitere Maßnahmen gefordert.

Von Oliver Klasen, Henrike Roßbach und Rainer Stadler, Berlin/München

Angela Merkel (CDU) hält die derzeitigen Anti-Corona-Maßnahmen offenbar für nicht weitreichend genug. In einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands soll die geschäftsführende Kanzlerin gesagt haben: "Wir haben eine hochdramatische Situation. Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend." Das berichteten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Teilnehmer. Merkel soll ferner gewarnt haben: "Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten." Auch die 2-G-Regel werde nicht mehr ausreichen. Erst am Donnerstag hat der Bundestag eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet, die zwar neue Regelungen wie 3 G am Arbeitsplatz ermöglicht, flächendeckende Lockdowns künftig aber ausschließt. Merkel soll sich dafür ausgesprochen haben, dass die Bundesländer bis zum 24. November noch einschneidende Maßnahmen beschließen, die nach dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite dann noch bis 15. Dezember in Kraft bleiben können.

Auch Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), nannte die Situation in den Krankenhäusern am Montag "sehr besorgniserregend". Allein vergangene Woche hätten deutsche Intensivstationen 1887 Covid-19-Patienten neu aufgenommen, 689 Covid-Patienten seien verstorben, "sodass wir in der Summe 1198 Covid-Patienten mehr auf den Intensivstationen zu versorgen haben". Insgesamt würden derzeit 3675 Patienten in Deutschland intensivmedizinisch behandelt, die Hälfte müsse invasiv beatmet werden. Diese zusätzliche Belastung treffe die Kliniken in einer Jahreszeit, in der sie ohnehin viele Schwerkranke zu bewältigen hätten. Marx betonte, dass jeder Notfall in Deutschland weiter in den Kliniken aufgenommen werde. Aber dafür müssten planbare Eingriffe verschoben werden, was insgesamt eine schlechtere Gesundheitsversorgung in Deutschland bedeute.

Sorgen macht den Divi-Verantwortlichen auch der Personalschwund in den Kliniken, insbesondere bei den Pflegekräften. Viele von ihnen hätten nach 22 Monaten höchster Belastung ihre Arbeitszeit reduziert oder den Beruf ganz aufgegeben. Das habe einen deutlichen Rückgang der belegbaren Betten zur Folge. Allein die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit sei gegenüber dem Vorjahr von 12 000 auf 9000 zurückgegangen. Insgesamt stünden in Deutschland derzeit 4000 Intensivbetten weniger zur Verfügung als im Herbst 2020.

Der Anteil der Covid-Patienten, die intensiv versorgt werden müssen, schwanke stark von Bundesland zu Bundesland. In Nordrhein-Westfalen seien es etwa zehn Prozent, in Bayern fast dreimal so viele. Laut dem Divi-Experten Christian Karagiannidis besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Impfquote und der Zahl schwerer Fälle. Unter dem Eindruck der vierten Welle sagte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Montag, auf Dauer werde nur eine allgemeine Impfpflicht helfen. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann plädierte für eine allgemeine Impfpflicht. In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (Dienstagsausgabe) schrieben der Grünen-Politiker und Söder: "Eine Impfpflicht ist kein Verstoß gegen die Freiheitsrechte. Vielmehr ist sie die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Freiheit zurückgewinnen."

Regierungssprecher Steffen Seibert dagegen machte deutlich, dass sich an der ablehnenden Haltung der amtierenden Bundesregierung gegenüber einer allgemeinen Impfpflicht nichts geändert habe. Auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich entsprechend, nannte es allerdings eine "moralische Verpflichtung", sich impfen zu lassen. Derzeit erarbeitet sein Haus auf Wunsch der Ministerpräsidentenkonferenz von vergangener Woche einen Gesetzentwurf für eine Impfpflicht in besonders vulnerablen Einrichtungen wie etwa Pflegeheimen.

Spahn versuchte zudem, die Wogen zu glätten mit Blick auf die geplante Lieferbegrenzung von Biontech-Impfstoff an die Arztpraxen. Es sei der falsche Eindruck entstanden, dass sein Ministerium allein deshalb verstärkt auf Moderna für Booster-Impfungen setze, weil sonst etliche Chargen dieses Vakzins im ersten Quartal 2022 verfallen würden. Weit wichtiger sei die Tatsache, dass die Nachfrage nach Biontech in den vergangenen zwei Wochen stark gestiegen sei und der Vorrat zur Neige gehe. "Wir halten nichts zurück", sagte Spahn. Bis Ende des Jahres stünden 24 Millionen Biontech-Dosen zur Verfügung, hinzu kämen 26 Millionen Dosen Moderna.

"Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff", betonte Spahn. Auch Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, sagte: "Beide Impfstoffe zeichnen sich durch hohe Wirksamkeit aus und durch ein besonders niedriges Nebenwirkungsprofil." Es sei völlig unproblematisch, für die Grundimmunisierung den einen und für die Booster-Impfung den jeweils anderen zu verwenden.