Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Christina Rebhahn-Roither

Nachrichten kompakt

GDL kündigt neuen Bahnstreik an. Die Lokführergewerkschaft GDL will den Zugverkehr der Deutschen Bahn von Mittwochnachmittag an erneut lahmlegen. Im Personenverkehr soll der dritte Streik am Donnerstag um 2 Uhr beginnen und am Dienstag um 2 Uhr enden und damit der bisher längste sein. Das sagte GDL-Chef Claus Weselsky bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. Zum Artikel

Maas warnt vor falschen Hoffnungen auf Zuflucht. Deutschland will nur frühere Ortskräfte und bereits identifizierte Schutzbedürftige aufnehmen, stellt der Außenminister klar. Die Bundesregierung geht - Familienangehörige eingeschlossen - von mehr als 40 000 Personen aus, die nach der Machtübernahme der Taliban eine Zusage für eine Aufnahme in Deutschland erhalten haben. Zum Artikel

Stärkster Inflationsschub seit 1993. Die Inflation in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit fast 28 Jahren. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich 3,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt zu seiner vorläufigen Schätzung mitteilt. Die Teuerungsrate könnte noch weiter anziehen. Noch eklatanter ist der Preisschub schon jetzt in den USA: Dort haben die Verbraucherpreise zuletzt um 5,4 Prozent zugelegt. Zum Artikel

Merkel hält 3-G-Regel in Fernzügen für "mögliche und sinnvolle Maßnahme". In Italien und Frankreich wurde bereits die 3-G-Regel beschlossen. Gilt sie, dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete mitfahren. Nun gibt es auch in Deutschland Bestrebungen, das genauso zu handhaben. Während die Kanzlerin dafür ist, kommen aus gleich mehreren Ministerien Bedenken. Gesundheitsminister Spahn sagte noch am Sonntag, er sehe die 3G-Regel im Bahnverkehr nicht kommen. Zum Artikel

Aktuelle Zahlen zur Pandemie: Zur Übersicht in Grafiken

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bundestagswahl

Laschet legt neue Strategie für Wahlkampf-Endspurt vor. Der Unions-Kanzlerkandidat will im Endspurt des Wahlkampfs mit fünf Kernthemen punkten, die jeweils mit einer Person besetzt werden sollen. Die Themen sind Klimaschutz, Digitalisierung, Steuerentlastung, Wirtschaftspolitik sowie innere und äußere Sicherheit. Noch ist aber nicht klar, welche Köpfe mit welchem Thema verknüpft werden. Das soll in den kommenden 14 Tagen geschehen. Zum Artikel

Die Wähler haben eine echte Wahl. Laschet kann doch leidenschaftlich kämpfen, Baerbock darf wieder über Inhalte streiten, und Scholz gibt den Buddha-gleichen Merkelianer. Das Triell hat das Rennen ums Kanzleramt noch einmal spannender gemacht. Zum Artikel (Meinung)

Das hat heute viele interessiert

"Ich habe 6000 Weine im Gedächtnis". Online-Weinhändler Heiner Lobenberg sagt, was guten Wein ausmacht, was er kostet - und ob man ihn auch bei Aldi oder Lidl findet. Zum Interview (SZ Plus)

Flucht mithilfe des Teddybär-Taliban. Fünf Reisebusse unterwegs im Chaos, geführt von einem Australier, der nie aufgibt und wirklich alles riskiert: Wie fast 200 Ortskräften mithilfe des deutschen Aktionsbündnisses "Luftbrücke Kabul" die Flucht aus der afghanischen Hauptstadt gelang. Zum Artikel (SZ Plus)

"Was wir uns teilweise anhören müssen, ist hammerhart". Seit einer Woche gilt in Bayern: Wer in Restaurants will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Wirte sind entsetzt darüber, wie renitent sich manche Gäste verhalten. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Alles für ein Leben. Viele halten es für selbstverständlich, dass bei einem Berg- oder Badeunfall der Rettungshubschrauber kommt. Doch hinter den Einsätzen steckt eine gewaltige Logistik und die Kompetenz der Crew. Ein Besuch in Murnau. Zum Artikel (SZ Plus)